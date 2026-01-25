ファッションブランド「ロペピクニック」が、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とコラボレーションした限定アイテムの第3弾を、1月30日（金）から全国の店舗と公式オンラインストアで発売する。現在、公式オンラインストアで予約を受け付けている。

ロペピクニック×ハローキティコラボ第3弾

今回は、“LOVE MY HELLO KITTY！ありったけの「スキ」を集めて”をテーマに、親子で一緒に楽しめるアイテム全7型が展開される。ピンクをキーカラーに、チョコレートを持ったハローキティやハートモチーフのデザインなど、バレンタインをイメージしたアイテムがお目見えする。

左胸にハローキティとハートを組み合わせたワッペンがついた「ワッペンケーブルニットカーディガン」（5995円）は、ハートのボタンと、袖口にはリボンが刺繍されている。「巾着付きアソートTシャツ」（6490円）は、カラーでデザインが変わる半袖Tシャツで、ピンク・ブラック・ホワイト・ホワイト系の4色展開となる。

「ワッペンケーブルニットカーディガン」（カラー：ピンク_キナリ_ブラウン 5995円）

「巾着付きアソートTシャツ」（カラー：ピンク_ブラック_ホワイト_ホワイト系 6490円）

キッズサイズの「スパンコールロングスリーブTシャツ」（3982円）は、リボン部分などが色の変わるスパンコール刺繍になっている。リボン型の「2WAYストラップ付きミニショルダーリボンバッグ」（4994円）も登場する。

【KIDS】「スパンコールロングスリーブTシャツ」（カラー：ホワイト_ピンク 3982円）

「2WAYストラップ付きミニショルダーリボンバッグ」（カラー：ブラック_レッド 4994円）

チョコレートを持ったハローキティが大きくプリントされた「アクリルチャーム付きトートバッグ」（5489円）は、立体的なリボンがポイント。カラビナが付いた「折りたたみエコバッグ」（2189円）には、タイニーチャムもプリントされている。ワンポイント刺繍の「タオルハンカチ」（1320円）も取りそろえられる。



ロペピクニックとハローキティがコラボレーションした限定アイテムは、1月30日（金）から全国の店舗と公式オンラインストア「ジャドール ジュン オンライン」で発売。1月23日（金）から公式オンラインストアで予約を受け付けている。価格は税込み。



(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661434

「アクリルチャーム付きトートバッグ」（5489円）

「折りたたみエコバッグ」（カラー：ピンク_ホワイト 2189円）