この先も気温は平年並みか低く、全国的に大寒らしい寒さが続くでしょう。次の寒気のピークは29日(木)から30日(金)の予想です。日本海側を中心に、再び雪が強まり、局地的に大雪の恐れがあります。

週の始まりも、この時期らしい寒さ続く 北海道から北陸の雪は次第に弱まる

明日25日(月)は、次第に冬型の気圧配置が緩むでしょう。



北海道は、雲が多いものの、太平洋側は晴れ間が出そうです。道北地方は雪が降りますが、降り方は弱まる見込みです。





東北の日本海側は、次第に雪の範囲が狭くなるでしょう。太平洋側の沿岸部は晴れ間が出そうです。北陸は次第に雪が弱まり、夕方には、各地で雪が止む見通しです。関東から九州は、日中は各地で晴れる見込みです。内陸や山沿いの雪も昼前には止むでしょう。ただ、夜遅くは九州北部や関東沿岸部で、雨や雪の降る所がありそうです。沖縄は雲が広がりやすく、本島は夜は傘の出番があるでしょう。

大寒らしい寒さ続く 29日(木)と30日(金)は再び大雪の可能性

この先も、東北の日本海側や北陸は、日差しの届く日は少なく、しぐれる日もある予想です。



28日(水)からは冬型の気圧配置となり、

特に29日(木)から30日(金)は、再び強い寒気が流れ込むでしょう。

北陸や近畿北部、山陰など、日本海側で雪が強まり、局地的に大雪となる恐れがあります。



また、29日(木)と30日(金)は北風が強く吹くでしょう。

寒気の底となる30日(金)は、全国的に風冷えとなりそうです。

晴れる地域でも、最高気温は10℃に届かず、北風がさらに体感を押し下げるでしょう。



外出は防寒を万全にし、夜は湯舟に浸って、大寒らしい寒さを乗り切りましょう。

雪下ろしは十分注意 必ず二人以上で作業を

大雪の峠を越える明日25日(月)や26日(火)は、雪下ろしのチャンスがありますが、安全に雪下ろしをするための注意点は、次の3つのことが挙げられます。



(1)雪下ろしをする前には、雪が緩んでいないかどうか、必ず確認しましょう。新雪や、晴れた暖かい日の午後は、特に屋根の雪が緩んでしまいます。また、雪と一緒に、つららが落ちてくることもあります。

(2)はしごを使って屋根に上る場合は、はしごが動かないよう、ロープなどで、しっかり固定しましょう。はしごから屋根へ移動する時は、転落しないよう、一段と注意が必要です。

(3)雪下ろしをする際は、建物の周りに雪を残しましょう。万が一、屋根から落下した場合でも、雪がクッション代わりになってくれます。面倒でも、必ず命綱とヘルメットを装着し、滑りにくい靴を着用しましょう。携帯電話も忘れずに持って、作業してください。