新婚の藤井サチ、イケメン夫も登場 ウエディングドレスショット公開
モデルでタレントの藤井サチが24日にインスタグラムを更新。ウエディングドレス姿を公開し、夫の姿も披露した。
【別カット】藤井サチ、イケメン夫とのウエディング2ショット
2025年7月に一般男性との結婚をSNSで発表していた藤井。2025年12月には結婚式を行なったこともインスタグラムで報告していた。そんな彼女が「結婚式のつづき…」と投稿したのはウエディングドレス姿のオフショット。複数公開されている写真には、タイトな純白ドレスを着た藤井のソロショットやタキシード姿の夫との2ショットが収められている。
投稿の中で藤井は、着用しているドレスについて「迷いすぎて30着ほど試着した中で、一番ときめきを感じたこの一着に」とつづり「全面刺繍のレースがとても繊細で、光に当たるたびキラキラと輝いて、まるでドレスそのものがジュエリーみたいな華やかさ」とコメントしている。
彼女の投稿にファンからは「女神様」「ドレス姿キレイで素敵」「品があってお美しいです」などの反響が寄せられている。
■藤井サチ（ふじい さち）
1997年3月6日生まれ。東京都出身。スカウトを経て2011年に芸能界入りすると、翌年にはファッション雑誌『Seventeen』（集英社）の専属モデルに。2017年に同誌を卒業し、同年には『ViVi』（講談社）の専属モデルとなる。2024年には同誌から卒業。タレントとしても活躍している。プライベートでは2025年7月に一般男性との結婚を発表した。
引用：「藤井サチ」インスタグラム（＠sachi_fujii_official）
