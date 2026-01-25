◆第３１回プロキオンＳ・Ｇ２（１月２５日、京都・ダート１８００メートル、良）

１着馬にフェブラリーＳ（２月２２日、東京）の優先出走権が与えられるＧ２は１６頭立てで争われ、３番人気のジェイパームス（セン６歳、美浦・堀宣行厩舎、父ジャスタウェイ）は、４コーナー１０番手から差し脚を伸ばすも７着に敗れた。昨年１０月の毎日王冠（６着）後に、初ダートとなった前走のペルセウスＳ（東京・ダート１６００メートル）をレコード勝ちし、重賞に挑戦していた。

鮫島克駿騎手（ジェイパームス＝７着）「１角でもう少し内に入れたかったし、ポジションも取れれば良かったんですけどね。パサパサのダートが初めてでスタートで滑らないか気をつけましたが、うまく出てくれました。スローペースでしたし、ポジションが取れなかったのが痛かったです」

勝ったのは、１番人気で横山和生騎手騎乗のロードクロンヌ（牡５歳、栗東・四位洋文厩舎、父リオンディーズ）。サンデーファンデーをゴール前でかわし、６戦連続の重賞挑戦で惜敗続きに終止符を打った。昨年３月のマーチＳ３着から、平安Ｓ、エルムＳはともに２着、みやこＳは３着、前走の浦和記念は２着と勝ち切れていなかった。勝ち時計は、１分５１秒０。

四位調教師は騎手時代の２０１３年にアドマイヤロイヤルで勝っており、騎手＆調教師での当レース制覇となった。

３着は８番人気のルシュヴァルドール（藤岡佑介騎手）だった。

西村淳也騎手（セラフィックコール＝５着）「もう少しペースが流れて欲しかったです。僕自身もあまりいい乗り方ができなかったです」

菱田裕二騎手（ハピ＝６着）「あまりテンに行けなくなっているので、ポジションは許容範囲かなと思いました。４コーナーで動くタイミングを、もう少し待っても良かったかな」

田辺裕信騎手（ペイシャエス＝８着）「馬の調子は良かったです。今までの感じより素軽かった。期待していましたが、グリップの利く馬場が得意で、道中の進みが少し滑っていた。そのぶん伸びなかったかな」

池添謙一騎手（サイモンザナドゥ＝９着）「スタートは決まりましたし、１角でめちゃめちゃいい形でした。勝ち馬の後ろでリズム良く運べたけど、落鉄をしていました。この馬場で踏ん張りが利かなかった。いつもより伸びないのは、その影響があったと思います」

酒井学騎手（マーブルロック＝１１着）「何がなんでも行けの指示でした。返し馬の感じでは乗っかかる感じでしたが、思いのほか上手に走っていました。ヨーイドンでは分が悪いので、残り８００メートルから押したら反応が返ってきて、残り６００メートルでも頑張れそうでしたが、かわされたら（ハミが）抜けてしまった」