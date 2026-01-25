フジテレビ系「日曜報道 ＴＨＥ ＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）は２５日、２月８日投開票の衆院選へ与野党７党トップ「生激論ＳＰ」を放送した。

スタジオでは、キャスターで同局の松山俊行解説委員長が「高市総理が今回の解散について責任ある積極財政への大転換や安全保障政策の抜本・強化、そして、インテリジェンスの機能強化など国論を２分する大胆な政策に挑むために信を問うということをおっしゃいました。そもそも、この解散の大義があるかどうかということについてもさまざまな意見があると思いますけれども」とし「今回の解散は、どう受け止めますか？」と「解散の大義」を巡り各党首に尋ねた。

自民党の高市早苗総裁は「私が本当にふてぶてしい女であればですね、まだ私の総裁任期は来年の秋までありますから、そのまま内閣総理大臣に居座るということもありましたけれども。しかしながら去年、やっぱり１０月２１日に選出されてから引っかかっていたのは、その前の衆議院選挙っていうのは、やはり、これ、自民党・公明党連立政権でいただいた議席なんですよ。自公の政策を訴えてきた。今や自民党も総裁が変わり、党内でも、さまざまな議論をし」などとし「かなり大きな政策転換を行うということになる。自民党の政権公約にも書いてなかった…前回の選挙では書いてなかったこと。これらも今回はお訴えをしています。そういう意味では、やはりこれから長い今年の国会に入る前に、大事なことについて、国民の皆様にご審判を仰ぎたい、と。違う政権枠組み、違う政策。その審判を仰ぎたい。そういう気持ちが非常に強くございました」と述べた。