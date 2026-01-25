◆第６７回アメリカＪＣＣ・Ｇ２（１月２５日、中山競馬場・芝２２００メートル、良）

冬の中距離重賞は１６頭で争われ、３番人気のショウヘイ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父サートゥルナーリア）が、道中好位から直線で抜け出して勝利した。勝ちタイムは２分１０秒８。

昨年の日本ダービー３着馬は、菊花賞１４着以来の一戦で重賞２勝目。１９８４年のグレード制導入以降、ダービー３着馬の同レース制覇は１９９８年メジロブライト以来２８年ぶりとなった。

マスカレードボールが天皇賞・秋、ミュージアムマイルが有馬記念を制した４歳世代で、先週の日経新春杯（ゲルチュタール）に続く勝利で世代の強さを証明した。

勝った京都新聞杯以来、４戦ぶりのコンビとなった川田将雅騎手は、京都金杯（ブエナオンダ）に続く今年の重賞２勝目。

１番人気のドゥラドーレス（クリストフ・ルメール騎手）が追い込んで２着。１４番人気の９歳馬エヒト（菅原明良騎手）が、道中２番手から直線早め先頭で粘り込んで３着に入り、３連単は２１万９６１０円の高配当となった。

菅原明良騎手（エヒト＝３着）「積極的に運ぼうと思っていて、早い流れで２番手の形も良かったと思います。しぶとく踏ん張れるイメージだったので、よく踏ん張ってくれました。９歳ですけど頑張ってくれています」

昆貢調教師（マテンロウレオ＝４着）「結果的に特殊なペースになったけど、稽古でやってきたことは大体できて、道中でリラックスして走れていた。阪神の方がいいと思うので、大阪杯へ向けてうまく持っていければ」

松岡正海騎手（サンストックトン＝５着）「最後もしっかり脚を使ってくれましたし、馬の出来がすごく良くて、ここまで持ってきてくれた厩舎に感謝したいです」

岩田望来騎手（ディマイザキッド＝６着）「あれだけ前が離れているとは思いませんでした。１番人気を見ながら走れましたし、力をつけています。このクラスに慣れていければ、いいと思います。これからに期待します」