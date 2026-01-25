9代目うたのおにいさん・杉田あきひろ、関沢圭司さんを生前の写真とともに追悼「あまりにも早すぎる」“8代目”速水けんたろうが24日に報告
NHK Eテレの『おかあさんといっしょ』9代目うたのおにいさんとして知られる杉田あきひろが25日、自身のXを更新。昨年末に亡くなった、NHK BS『にこにこぷんがやってきた！』で「うたのおにいさん」を務めた関沢圭司さんを追悼した。
【写真】若かりし頃の2人…笑顔を見せる杉田あきひろと関沢圭司さん
杉田は「圭司くん!!! 嘘だ、信じられない。信じたくない。早いよ、あまりにも早すぎる」と無念さをにじませ、「圭司くんはいつも笑ってた。笑顔の圭司くんしか思い出せない」と悼んだ。
続けて「ピュアで真っ直ぐで、愛されキャラで、仕事にはいつも真摯で。尊敬してた。圭司くん、大好きだよ。関沢圭司くんのご冥福を心からお祈りします」とコメントした。
写真では、若かりし頃の2人が映ったショットを掲載。「『一緒にライヴやろう』って約束、いつか必ず叶えようね」とメッセージを送った。
関沢さんの訃報は、8代目うたのおにいさんの速水けんたろうが24日に自身のSNSで報告。「大切な仲間、関沢圭司くんが、昨年末、病気で亡くなりました。ハッキリお伝えできないままでしたが本日49日を迎え、ご家族の方からご意向を確認することができたので、ご報告させて下さい。本当に残念です…」と伝えていた。
