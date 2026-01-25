日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」が２５日に放送された。

ＥＸＩＴ・兼近大樹、俳優・満島真之介が俳優・奥田瑛二をゲストに招き、茨城県石岡市をグルメドライブした。

道中、奥田は役者を志して上京した日のことを述懐。

「役者になりたくて、愛知県の片田舎から出てきたわけだよ。１９６８年にね。知ってる劇団が３つ。姉貴に聞いたら『俳優座』『民藝』と『文学座』。それは、田舎でも姉は知ってて。そこに入る、入りたいって言ったら名古屋弁でね。『たわけ！あんたなんか俳優になれるわけがない！』って言われたんだよ」と話した。

つづけて「（俳優になるとは）言わずに政治家になるって」と、家族には真意を明かさず上京したことを回想。「（東京まで）来たらこっちのもんだと思って。甘かったね。俳優座さんに電話したら『もう大学になりました』と。文学座に行ったら『もう終わりました。試験は』と。それで民藝に電話したら『隔年募集で今年は募集せず』って。それで、もう、路頭に迷って」と話した。

奥田は、テレビ局でフロアディレクターなどのアルバイトをしたが、上手くいかず「下積みは１０年ありましたから。１８歳から１０年で。２９歳でホームレスになってたんで…」と苦笑した。

兼近は名優の過去に驚きながら「俺、２２でホームレスやりました…」と述懐。奥田が「あ、そう？そうなんだ。でも俺はね。３カ月しか、しなかった。代々木公園で」と明かすと、兼近は「うわっ！一緒だ。僕も南口とか…。炊き出しが、けっこう出るじゃないですか？」と興奮気味に聞いた。

奥田が、首を振りながら「俺が、代々木公園のホームレスのたぶん第一号。当時はホームレスいなかったから」とドヤ顔で明かして、兼近と満島を爆笑させていた。