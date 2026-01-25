衆院解散から一夜明けた２４日、石川県内の各陣営は支持固めに奔走したり、事務所開きをしたりと、２７日に迫る衆院選の公示を前に活動を本格化させた。

公明党県本部には、中道改革連合と国民民主党の立候補予定者が相次いで訪れた。自民党と公明の連立政権解消後初の国政選となり、各党は勝敗のカギを握る可能性もあるとされる「公明票」の取り込みを模索している。

２４日昼、石川３区での出馬を予定している中道改革の近藤和也氏が金沢市の公明県本部を訪れた。公明と立憲民主党による中道改革の結党後、初めて面会した県本部の谷内律夫代表は「比例は『中道』、３区は『近藤』を徹底していく」と力を込め、近藤氏の握手に応じて結束を確認した。

公明は２０２４年の前回選の比例選で、３区で約９４００票の得票があり、近藤氏は記者団に「『公明票』はもちろん大きい存在だ」と強調した。谷内氏は同日午後、七尾市で行われた近藤氏の事務所開きにも足を運んだ。

一方、近藤氏と再び対決する自民の西田昭二氏も、同市で事務所開きに臨んだ。前回選で公明から推薦を受けた西田氏は取材に対し、「（公明とは）個人的な信頼関係で再びつながっていきたい」と述べるにとどめた。

中道改革が擁立を見送った１区では、公明票の行方に注目が集まっている。前回選では、１区の公明票は約１万３６００票に上った。

１区から立候補を予定する国民の小竹凱氏は同日、公明県本部を訪れ、「色々な部分で連携できると考えている」とアピールした。

これまで公明から推薦を受け、１区の議席を守ってきた自民の小森卓郎氏は記者団に対し、「前回選通りにはいかないが、できる限り支援をお願いしたい」と述べた。

谷内氏は１区について、「中道の候補者がいないので自主投票の可能性もあるが、反自民勢力として取り組みたい」と語った。公明県本部は２６日に幹事会を開き、県内各選挙区の対応を決める方針だ。