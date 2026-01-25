米マット最高峰でも屈指の人気を誇る日本人女子タッグがストアPRの動画に登場。「ヒールキャラには見えない」コミカルな掛け合いでファンを喜ばせている。

【映像】“まるで漫才”日本人女子タッグの見事な掛け合い

WWEの日本公式X（旧Twitter）が日本時間23日に公開したのが、同31日まで東京・原宿で開催されている「WWEポップアップストア」の番宣動画。日本人女子タッグの“カブキ・ウォーリアーズ”（アスカ＆カイリ・セイン組）がストアの魅力をPRした。

「アスカです」「カイリです」「2人合わせて、カブキウォーリアーズで〜す」と軽快なトークでストアを宣伝する姿はさすがのコンビネーション。ラストにはもはや定番となったアスカの「カイリィィ！」呼びつけも披露し、まるで漫才の“オチ”がついたかのように画面外へはけていった。

コミカルな宣伝動画にファンも「流石伝説のASUKA皇后…笑顔になります！」「癒される」「最後はコント仕立て。さすがASUKAさん」「振る舞いがヒールらしくない」などとコメントしている。

タッグ王座を失い、精神不安定なアスカによるカイリへの“恐怖支配”がぶり返す中、日本時間2月1日には30人参加のバトルロイヤル戦「ロイヤルランブル」も控えている。2人とも同大会への出場を表明しており、ポップアップストア終了の翌日には、日本人女子タッグにもひと波乱が起きているかもしれない。

