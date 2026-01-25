ウェストハムはフラムに所属する29歳FWアダマ・トラオレの獲得が間近に迫っているようだ。



バルセロナの下部組織で育った同選手はこれまでアストン・ヴィラやミドルズブラ、ウルブズでプレイし、2023年夏にフリーでフラムに加入した。



爆発的なスピードと圧倒的なフィジカルを武器にするトラオレだが、今シーズンは公式戦20試合に出場しているものの、プレイタイムは576分のみとなっており、マルコ・シウバ率いるフラムで出場機会の確保に悩んでいた。





そんな同選手は今冬の移籍が噂されていたが、移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏によれば、ウェストハムへの移籍が近づいており、すでにフラムと口頭合意に至っている模様。書類上のやりとりとメディカルを残すのみで、同氏は「here we go!」を出している。また英『GIVEMESPORT』もトラオレのウェストハム加入が迫っていることを触れており、ウルブズ時代に同選手を重宝したヌーノ・エスピリト・サント監督が再会を熱望したことで、ウェストハムは獲得へ動き出したという。今節サンダーランドに3-1で勝利したウェストハムは依然として降格圏となる18位に沈んでいるが、17位ノッティンガム・フォレストとの勝ち点差は2。フォレストがまだ今節を残しているため、結果によっては勝ち点差は広がるが、残留の可能性をまだ十分に残している。とにかく勝ち点を積み重ねていくしかないウェストハムだが、ヌーノとの再会近づくトラオレは残留への切り札となれるか。