今冬アーセナルからマルセイユへレンタル移籍を果たした18歳の逸材イーサン・ヌワネリが早速ゴールを挙げた。



リーグ・アン第19節で3位のマルセイユは2位RCランスとホームで対戦。ヌワネリは早速スタメンに名を連ねると、1点リードの13分に早速結果を残す。ハーフウェイライン付近でボールをもらったヌワネリはドリブルで持ち運ぶと、切り返しで1枚剥がし左足一閃。ペナルティアークあたりから左足でファーサイドへ巻く見事なコントロールシュートを沈めた。





デビュー戦からゴールという目に見える結果を残したヌワネリ。この日は58分までのプレイとなったが、試合後『Ligue1+』のインタビューにて次のようにデビュー戦を振り返った。「チームが勝てて本当に嬉しい。良い試合ができたし、こんな形でスタートできて最高だ。興奮しているよ。高いレベルの選手がたくさんいるから、特別なことを成し遂げられると思う。私のゴール？スペースが見えたから、それを活かして加速したんだ。得点のチャンスだと感じた。自分自身とファンのために、本当に嬉しい」アーセナルの時から才能の片鱗を見せていたヌワネリだが、新天地でのスタートをゴールという形で切れたのは大きいだろう。若き才能はリーグ・アンでここからどんな活躍を見せるか楽しみだ。マルセイユはアミーヌ・グイリの2ゴールとヌワネリのゴールでランスとの試合に3-1で勝利。重要な上位対決で勝ち点3を獲得し、2位との勝ち点差を5に縮めた。