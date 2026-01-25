ルベン・アモリムを解雇し、マイケル・キャリック暫定監督体制へと舵を切ったマンチェスター・ユナイテッド。現在は暫定5位としだいに順位を上げてきてはいるものの、かつての地位を取り戻すためにはまだ時間が必要と見られる。



ユナイテッドでも活躍した元イングランド代表FWテディ・シェリンガム氏は、数年前にユナイテッドが獲得すべきだった選手が2人おり、彼らは現在のユナイテッドに欠けている個性を持っていると『Bet MGM』で主張した。その2人とは現バイエルン・ミュンヘンのFWハリー・ケイン、そして現アーセナルMFデクラン・ライスだ。





「彼らはハリー・ケインを2年前か3年前に獲得すべきだったと思う。当時、私はハリー・ケインとデクラン・ライスはピッチ上のリーダーだから獲得すべきだと言った。それがユナイテッドがトップになるために必要なことだ」「サッカーのピッチにはリーダーが必要だ。彼らは数年前、イングランド代表として全盛期を謳歌していた2人のトップ選手だった。アレックス・ファーガソン監督なら模範となるこれらの選手を獲得したはずだが、ユナイテッドはそうしなかったんだ」「彼らは1億ポンドのケインではなく、7000万ポンドで（ラスムス・）ホイルンドという次の段階を狙った。結局、そういうパフォーマンスになってしまうんだ。二流のパフォーマンスにね。それではサッカークラブが発展していくのは難しくなる」当時トッテナムでプレイしていたケインはユナイテッド移籍が何度も取り沙汰され、ライスもウェストハムにいた頃に獲得する可能性があった。しかしクラブ幹部はこれに反対の決定を下した。シェリンガム氏はその代償をユナイテッドがまだ払い続けていると考えているようだ。ケインもライスも毎週のように所属クラブで素晴らしいパフォーマンスを継続し、イングランド代表でも存在感を示し続けている。かつてのストライカーに「二流」と評されてしまったユナイテッド。今節で首位アーセナルを下せばリヴァプールとの順位は逆転し、トップ4入りも現実味を帯びてくるが、プレミアリーグの盟主たる地位を取り戻す日はやってくるだろうか。