子の初めてのクルマ、８割の親が費用サポート「全額援助」は３割 金額は５０〜１００万円が最多回答
クルマのサブスクリプションサービスなどを手がける株式会社ＫＩＮＴＯは２５日までに、Ｚ世代（１８〜２５歳）の子どもを持ち、その子どもが初めてのクルマを３年以内に購入／契約した親３０７人を対象に実施した、新社会人・新入学に向けた「Ｚ世代の子どものクルマ購入／契約」に関する親の意識調査の結果を公開。親の約８割が子どものマイカー購入／契約時の費用をサポートしていることが分かった。
【あなた（親）は、子のマイカー購入／契約にかかる費用をサポートしましたか】
▼全額援助した：３０．６％
▼一部費用を援助した：４０．７％
▼費用の全額または一部を立て替えた（後日返済予定）：８．５％
▼援助していない：１９．２％
▼答えられない：１．０％
【「全額援助した」「一部費用を援助した」「費用の全額または一部を立て替えた」と回答した方にお聞きします。サポートした金額を教えてください】
▼１０万円未満：４．５％
▼１０万円〜５０万円未満：２２．９％
▼５０万円〜１００万円未満：２４．５％
▼１００万円〜１５０万円未満：１９．６％
▼１５０万円〜２００万円未満：１０．６％
▼２００万円〜３００万円未満：１２．２％
▼３００万円以上：４．５％
▼答えられない：１．２％
【「全額援助した」「一部費用を援助した」「費用の全額または一部を立て替えた」と回答した方にお聞きします。費用をサポートした理由を教えてください（複数回答）】
▼子ども本人に十分な貯蓄や収入がなかったから：４９．０％
▼より安全性の高いクルマに乗ってほしかったから：３５．９％
▼子どもの負担を減らし、学業や仕事に専念させたかったから：３５．１％
▼子どもの新生活を応援したい気持ちから：２９．８％
▼ローン審査が通りにくいなど、親の協力が必要だったから：１９．２％
▼お祝いやプレゼントとして：１１．８％
▼自身や家族もそのクルマを利用する予定だったから：９．８％
▼その他：０．０％
▼特に理由はない：１．６％
【子のマイカーの車種・グレード選びに対する、あなた（親）の関与度を教えてください】
▼親が主導して候補を絞り、決定権も握っていた：１１．７％
▼親が主導して候補を絞ったが、最終決定は子どもに任せた：２９．３％
▼親子で一緒に情報収集し、話し合って決めた：１９．２％
▼子どもが主導で情報収集し、親はアドバイスをした：１７．３％
▼子どもが主体で決定し、親はほとんど関与していない：６．８％
▼子どもが完全に一人で決定し、親は全く関与していない：１３．０％
▼答えられない：２．６％