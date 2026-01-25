クルマのサブスクリプションサービスなどを手がける株式会社ＫＩＮＴＯは２５日までに、Ｚ世代（１８〜２５歳）の子どもを持ち、その子どもが初めてのクルマを３年以内に購入／契約した親３０７人を対象に実施した、新社会人・新入学に向けた「Ｚ世代の子どものクルマ購入／契約」に関する親の意識調査の結果を公開。親の約８割が子どものマイカー購入／契約時の費用をサポートしていることが分かった。

【あなた（親）は、子のマイカー購入／契約にかかる費用をサポートしましたか】

▼全額援助した：３０．６％

▼一部費用を援助した：４０．７％

▼費用の全額または一部を立て替えた（後日返済予定）：８．５％

▼援助していない：１９．２％

▼答えられない：１．０％

【「全額援助した」「一部費用を援助した」「費用の全額または一部を立て替えた」と回答した方にお聞きします。サポートした金額を教えてください】

▼１０万円未満：４．５％

▼１０万円〜５０万円未満：２２．９％

▼５０万円〜１００万円未満：２４．５％

▼１００万円〜１５０万円未満：１９．６％

▼１５０万円〜２００万円未満：１０．６％

▼２００万円〜３００万円未満：１２．２％

▼３００万円以上：４．５％

▼答えられない：１．２％

【「全額援助した」「一部費用を援助した」「費用の全額または一部を立て替えた」と回答した方にお聞きします。費用をサポートした理由を教えてください（複数回答）】

▼子ども本人に十分な貯蓄や収入がなかったから：４９．０％

▼より安全性の高いクルマに乗ってほしかったから：３５．９％

▼子どもの負担を減らし、学業や仕事に専念させたかったから：３５．１％

▼子どもの新生活を応援したい気持ちから：２９．８％

▼ローン審査が通りにくいなど、親の協力が必要だったから：１９．２％

▼お祝いやプレゼントとして：１１．８％

▼自身や家族もそのクルマを利用する予定だったから：９．８％

▼その他：０．０％

▼特に理由はない：１．６％

【子のマイカーの車種・グレード選びに対する、あなた（親）の関与度を教えてください】

▼親が主導して候補を絞り、決定権も握っていた：１１．７％

▼親が主導して候補を絞ったが、最終決定は子どもに任せた：２９．３％

▼親子で一緒に情報収集し、話し合って決めた：１９．２％

▼子どもが主導で情報収集し、親はアドバイスをした：１７．３％

▼子どもが主体で決定し、親はほとんど関与していない：６．８％

▼子どもが完全に一人で決定し、親は全く関与していない：１３．０％

▼答えられない：２．６％