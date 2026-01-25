日本テレビ「嗚呼！！みんなの動物園」（土曜後7・00）が24日に2時間SPで放送され、番組MCを務める「嵐」の相葉雅紀（43）が出演。小学生時代に写真を持ってヘアカットに行っていた憧れの俳優を明かした。

相葉が番組内で行っている保護犬トリミングのコーナー。この日、アシスタントとして同行したのは30年来の付き合いになる俳優の生田斗真（41）だった。

ケージに閉じ込められて全く手入れされず、もつれまくった保護犬の毛を丁寧にブラッシングしながら相葉は生田に「小学校のころにさ、髪切りに行く時さ、誰の写真持って行ってた？」と質問。

生田は12歳の時にNHK連続テレビ小説「あぐり」に子役として出演していたことで「それもあって結構昭和の髪型にしなきゃいけなくって…そっち系の」と当時はそこまでおしゃれにできなかったと打ち明けた。

すると、相葉は「俺は吉田栄作さん持って行ってたんだよ」と笑顔で告白。当時サラサラヘアと白Tシャツ＆Gパン姿で一世を風靡した俳優・吉田栄作（57）の写真を持ってヘアカットに行っていたと明かして生田を笑顔にしていた。