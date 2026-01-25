フジテレビ系「日曜報道 ＴＨＥ ＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）は２５日、２月８日投開票の衆院選へ与野党７党トップ「生激論ＳＰ」を放送した。

スタジオでは、キャスターで同局の松山俊行解説委員長が「高市総理が今回の解散について責任ある積極財政への大転換や安全保障政策の抜本・強化、そして、インテリジェンスの機能強化など国論を２分する大胆な政策に挑むために信を問うということをおっしゃいました。そもそも、この解散の大義があるかどうかということについてもさまざまな意見があると思いますけれども」とし「今回の解散は、どう受け止めますか？」と「解散の大義」を巡り各党首に尋ねた。

れいわ新選組の大石晃子共同代表は「もうこんなの早苗のわがまま解散ですよ。７００億円もかかるわけですから。自民党と維新の連立政権で議員定数削減と言ってたんでしょう？それで節約できるの４０億ですよね。今回、７００億円、１５年分優に超えているんですよ。面の皮の厚さマックスでしょう」と述べた。

さらに「予算審議とかに支障ありますからね。真冬で雪降って、投票もできへんような。それって、投票権をどう保証するんですか？やっちゃいけない解散なんですよ」と述べた。