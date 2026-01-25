お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有（55）が24日放送のMBSラジオ「それゆけ！メッセンジャー」（土曜前11・30）に出演。買い物中に起きたとんでもないハプニングを明かした。

黒田は先日、東野幸治、岡村隆史と泊まり込みのロケに参加。体調が優れない中、東野のいびきのうるささになかなか寝付けなかったと笑った。

翌朝、ロケを終えて帰宅すると、その日は何も仕事が入っていなかったことから病院に行き、自宅で鍋をすることになったという。「ちょっとだけ元気なったし、カレー鍋にしよう」と思ったものの、カレー粉とタマネギがなかったことから、妻と子どもを後部座席に乗せて車を走らせスーパーに向かった。

スーパーに到着すると「5分ですぐやから待っといて」とエンジンをかけたまま、妻と子どもを車に置いて買い物へ。急いでカレー粉とタマネギを購入し、車に乗り込んだ。

運転席に座ると「エンジンかけたまんまやから動かした」と運転をはじめたところ、後部座席から「誰ですか？誰ですか？警察呼びますよ！」と小学1年生ぐらいの子どもに叫ばれたそうで「え？」と驚いたところ「別の人の車やった」と車を間違えるまさかのハプニングを起こしてしまったと明かした。

間違えて乗り込んだ車は黒田の愛車と車種も色も「まったく一緒」だったそうで、黒田は慌てて「ゴメン！間違えた」と謝罪。すると、近くで子どもの母親が一部始終を見ていたといい「すみません！車、後ろのと間違えました」と改めて謝ったところ、その母親が「むちゃくちゃ笑い出しはって。“そうですか。分かりました”って」と大事にはならなかったという。

黒田としては「恥ずかしい」と思いながら、自分の車に乗って動かそうと思ったところ「あっ、タマネギとカレー粉忘れてるわ…」と間違えて乗り込んだ車に買い物した品を置き忘れたことに気付き、再度「すみません、タマネギとカレー粉…」と取りに行く二重の恥ずかしさを味わった。

黒田は「俺ね、名前も聞かずなんですよ。ものすごい綺麗なお母様でしたわ。お歳は30代違うかな？何とかもう一度、ご連絡を毎日放送のラジオにいただけましたら、私、ちゃんとご挨拶といいますか、お子様もビックリしたと思いますので」と電波を通じて謝罪し、名乗り出て欲しいと呼びかけた。

このアクシデントを聞いた相方のあいはらが「赤ちゃんやったらえらいこと。お母さんが警察連絡するやろね」と笑うと、黒田は「これから自分の（車）と分かるようにお守りをちゃんと付けとこう思った。ほんまにそんな気まったくなくて、エンジンかけたまま行ってもうてるから…。車種まったく一緒やねん。どっちも鍵を開けとったからさ」と偶然が重なって起きてしまったミスと反省。「見たこともないような汗かいた。そっからまた調子悪くなって…」と冷や汗を大量にかいたと振り返った。

あいはらも「これな、歳でもないねんけど、大阪人が爆発なのかもしれへんで。せっかちがすべて。1個1個ちゃんと確認しとかんと、えらいことなる」と注意していた。