広島のドラフト２位・斉藤汰直（たいち）投手（２２）＝亜大＝が２５日、巨人のドラフト３位・山城との投げ合いを心待ちにした。春季キャンプ１軍スタートが決まっている右腕は、山城と亜大で二本柱を形成。２月１５日には対外試合初戦の練習試合・巨人戦（セルラー那覇）が控え、「投げ合えたら面白い」と待ち望んだ。

戦国の東都大学リーグでともに１年春から登板し、２年秋には２人で完封リレー。自身はリリーフとして、青学大の下村（現阪神）と常広（現広島）に１―０で投げ勝った。身近に最高のライバルがいたから「負けていられない」と奮起。超ハイレベルなエース争いを経て、「肩を並べるくらいに成長できた」と振り返る。プロでも同一リーグに、これ以上ない指標ができた。

この日は広島・廿日市市内の大野練習場で合同自主トレに参加。ブルペンでは、今年初めて捕手が座った状態で４０球を投げた。「まだ高低の調整はできていないが、順調に来ている」と手応えを口にする。山城とともに開幕１軍へアピールが必要な立場。「（山城は）勝手にやってくれると思うので、負けないように頑張りたい」。４年間同じ釜の飯を食べた仲間との“再会”は、大舞台になればなるほど、最高だ。（直川 響）