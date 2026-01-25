白血病を公表し、抗がん剤治療に取り組んでいるタレントのネイボールさんが24日、自身のブログを更新。インフルエンザに罹患したことを公表しました。

【写真を見る】【 白血病 】ネイボールさん 「白血病患者にとってインフルエンザにかかるとはマジで効果抜群で死ぬ、、、」 体調悪化について綴る





ネイボールさんはその前々日にも「体調ダウン」のタイトルで体調がすぐれないことを明かし、「体調が悪い、、、」「節々が痛い、、、病院行かねば、、、とりあえず、一回寝たい。つらい。」と、「３７．８°C」と表示された体温計の画像と共に、症状の辛さを吐露していました。







ネイマールさんは「白血病患者にとってインフルエンザにかかるとはマジで効果抜群で死ぬ、、、」と診断書の画像と共にインフルエンザに罹患したことを報告。







そして「しばらく安静にしてます」と、つづり「家族にうつさないように、気をつけます」と白血病患者のインフルエンザ罹患の危険性を説明しつつ、なにはともあれ静養に務めることを報告しました。









ファンからは「どうか頑張って下さいね！ ご自分もだけど、娘さんや奥さんにはうつりませんように！」「お大事になさってください。」とコメントが寄せられていました。

【担当：芸能情報ステーション】

