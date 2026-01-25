４選を目指す緑川と、小選挙区での議席奪取を狙う福原の一騎打ちとなる見込み。

立憲民主と公明による新党「中道改革連合」に緑川が合流したことで、票の動きが変わりそうだ。

「右や左に偏らない中道勢力が集まることで、多様な民意を踏まえ、秋田の活性化のための政策が議論、実現できる」。同党結成４日後の２０日に県庁で開いた記者会見で、緑川は新党の意義を強調した。

前回２０２４年の衆院選は、小選挙区で連勝したが、新人の福原に５６９５票差まで詰め寄られた。今回も予断を許さない中、２１日には公明県本部に出向き、衆院選で協力し合うことを確認した。２区に１万５０００あるとされる公明票の存在は大きく、緑川陣営は「賛否の声は聞かれるが、公明票が入れば有利になる」と語る。

ただ、唐突な新党結成に動揺する支持者もいる。立民県連幹部は「『公明党と組むなら入れない』とはっきりと言った人もいた」と明かす。緑川も「両党の支援者のみなさんも、複雑な思いがあることは重く受け止めている」とし、「丁寧に心配りをしていく」と述べた。

福原は、衆院の解散検討が速報で報じられた翌日の１０日、自民の有村治子党総務会長らが参加した自民大館支部の新年会で、「１年生議員ながら政策の立案、提案に取り組んだ」と政権与党での活動をアピール。「国難といわれる中、大館・秋田から日本を引っ張っていく」と声を上げた。

３期目途中で大館市長を辞職し、２４年の衆院選に出馬した。全１５市町村に張り巡らせた後援会をフル回転させ、組織戦を展開。しかし、自民の「政治とカネ」が争点となり、ふたを開けてみると、緑川に１５市町村で４勝１１敗と負け越し。「逆風は半端なかった」と敗戦の弁を述べた。

福原は比例復活で国会議員入りを果たした。福原の関わりもあり、地元には昨年、就任前の高市首相のほか、小林鷹之党政調会長といった自民の大物議員が訪れ、地元有権者と交流した。

高市政権の高い支持率を追い風に、今度は市町村の得票で緑川に勝ち越し、初の小選挙区勝利を得たいと考える。ただ、自民県議の中には、党の支持率の低さを気にする向きもあり、陣営は気を引き締めている。

（敬称略）

◆２区

福原 淳嗣 ５８ 自前《１》

緑川 貴士 ４１ 中前《３》

年齢は２３日現在。党派は解散時点。略称は自＝自民、中＝中道。《》内数字は当選回数。並びは、解散時の衆院勢力順