◆第３１回プロキオンＳ・Ｇ２（１月２５日、京都・ダート１８００メートル、良）

１着馬にフェブラリーＳ（２月２２日、東京）の優先出走権が与えられるＧ２は１６頭立てで争われ、１１番人気のサンデーファンデー（牡６歳、栗東・東田明士厩舎、父スズカコーズウェイ）が角田大和騎手の手綱で２番手から最後の直線で先頭に立ち、２着に粘り込んだ。中京開催だった昨年は５番人気で逃げ切っていたが、人気薄に反発し、あわやのシーンをつくった。

勝ったのは、１番人気で横山和生騎手騎乗のロードクロンヌ（牡５歳、栗東・四位洋文厩舎、父リオンディーズ）。サンデーファンデーをゴール前でかわし、６戦連続の重賞挑戦で惜敗続きに終止符を打った。昨年３月のマーチＳ３着から、平安Ｓ、エルムＳはともに２着、みやこＳは３着、前走の浦和記念は２着と勝ち切れていなかった。勝ち時計は、１分５１秒０。

四位調教師は騎手時代の２０１３年にアドマイヤロイヤルで勝っており、騎手＆調教師での当レース制覇となった。

３着は８番人気のルシュヴァルドール（藤岡佑介騎手）だった。

角田大和騎手（サンデーファンデー＝２着）「思ったより、ロードクロンヌが前にいました。この馬の競馬をしましたが、他の馬とのかみ合わせですね。ロードがうまいこといって、サンデーファンデーよりも切れ味があった。この馬の競馬はできたと思う。やれることはやりました」

藤岡佑介騎手（ルシュヴァルドール＝３着）「状態は良かったです。想定していたよりも進みも良かったし、期待以上にいい位置が取れました。４角でスムーズに前も開いてくれたし、上がりがかかればなお良かったと思います。器用に走ってくれました。展開次第でチャンスはあります。精神面も良かったです」

坂井瑠星騎手（ブライアンセンス＝４着）「前半でもう少しポジションが取れれば良かったです。その後はスムーズでしたし、もう少しでした」