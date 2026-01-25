「有名人の死」を利用する民衆。生前はバッシングしても、死後は聖人扱い／反逆コメンテーターエンドウさん4㉝
『反逆コメンテーターエンドウさん4』（洋介犬/KADOKAWA）第33回【全39回】
現代社会に、もしこんなコメンテーターがいたら…。昨今の歪な報道を、誰も言えなかった言葉で稲妻のように貫くコメンテーター・エンドウさん。少しでも違和感があれば、台本無視でズバズバと異を唱える。「偏った報道で生じる軋轢と涙をなくしたい」コメンテーターとしての矜持を胸に、「陰謀論」「報道被害」「炎上煽動家」…次々と現れる社会問題を斬る！ ワイドショーを舞台にした痛快エンターテイメント『反逆コメンテーターエンドウさん』をお楽しみください！ 好評につき、新たに最新4巻のエピソードをお届けします！
