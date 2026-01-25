IVEユジン、オフショルホワイトコーデ披露「眩しいほどの美貌」「肌の透明感が異次元」と反響
【モデルプレス＝2026/01/25】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のユジン（YUJIN）が24日、自身のInstagramを更新。様々なプライベートショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】K-POP人気メンバー「肌の透明感が異次元」オフショルホワイトコーデ披露
ユジンは、様々なシチュエーションでのショットを複数枚投稿。パックをしている途中のショットや制服風のネクタイ姿で歯を磨いている姿など、プライベート感あふれる多くの写真とともに、白のオフショルダーを身に着けたコーディネートも披露。華奢な美しい肩のラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「プライベート感満載で嬉しい」「歯磨きしてるだけで絵になる」「眩しいほどの美貌」「肩のラインに見惚れる」「ギャップがたまらない」「肌の透明感が異次元」「サービスショット多すぎて幸せ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
