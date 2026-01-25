お笑いタレントの明石家さんま（70）とタレントのマツコ・デラックス（53）が25日放送のTBS「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演。ゲストのパフォーマンス集団「CYBERJAPAN DANCERS」のYUYUの実家に驚きの声を上げた。

YUYUは24年10月に出演時、実はスーパーセレブで、実家は麻布のペントハウスと告白。マンションのおよそ5世帯分の広さで推定30億円。実家から徒歩3分の賃貸物件で1人暮らし、家賃60万円と明かしていた。

今回、YUYUは近況について「去年の10月に両親がアメリカに行きまして。家が空くってことで、実家に戻って私が1人で住んでます」と報告。

家を訪れたというメンバーのKANAEは「私の部屋よりデカい部屋が、犬の部屋だった」と振り返って驚かせた。

家の掃除について、YUYUは「住み込みの執事の方にお願いしている。あとは週2回、お掃除の専門の方が来てくれる」と説明。さんまは「週2回も？」、マツコは「執事がいるのに、掃除の専門の方。もうビルメンテナンスよね」と驚いた。

執事について「家の1室に茶室がある。そこにずっと居座ってもらっている」と言い、「おじいさんで80代」とYUYUが話すと、さんまは「やめさせたれよ！」とツッコんで笑わせた。