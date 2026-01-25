「とにかく時間がない」――。

今回の衆院選は衆院解散から投開票までが戦後最短だ。解散後初の週末となった２４日、知名度向上が課題となる新人の立候補予定者らは２７日の公示に向けて奔走した。

演説ライブ配信

「『１０時間街宣』を実施中です。行って帰ってもまだ立っているやつと覚えてください」。区部の選挙区から出馬する野党の新人男性が駅前で声を上げた。

演説は午前１０時から始まり、休憩を挟みながらも午後８時までマイクを握った。少しでも多くの人の目に触れてもらおうと、演説の様子を動画撮影してＳＮＳでライブ配信。男性は「他候補に比べて圧倒的に知名度がなく、一人でも多くの人に会う必要がある。超短期決戦にはなるが、地道に政策を伝えていくしかない」と語った。

急きょ「国替え」

別の区部の選挙区に立候補する与党の男性は、事務所開きに臨んだ。他県を地盤としてきた元議員。昨秋頃から都内選挙区での出馬を模索していたところ、突然の解散風で急きょ「国替え」が決まり、慌てて選挙事務所としてレンタルスタジオを借りた。手続きが終わったのは数日前という。

事務所開きには現職参院議員らも駆けつけ、党ののぼりも数本立てたが、簡易机や椅子くらいしかない中での開催となり、男性は「厳しい戦いとなる上、期間が短いが、ここに骨をうずめる覚悟で挑みたい」と語った。

多摩地域の選挙区で立候補する新人男性も事務所を確保する時間がなく、地元市議が借りている物件を共同利用する予定だ。

この日、駅前での街頭演説後、取材に「事務所開きを行う時間もない」とこぼし、「（政策のビラなどを作成する）印刷会社も休日返上だろう。一番かわいそうなのは選挙管理委員会だ」と話していた。