約６１万人が暮らす川口市の市長選が２５日、告示される。

３期務めた現職の奥ノ木信夫市長（７４）は引退を決めており、選挙戦は新人６人の争いとなりそうだ。市内では外国人が増えており、課題を指摘する声も多い。（吉田恵実子）

約２５００世帯が入居する市内の大型団地。うち６割ほどが外国人世帯だ。「燃えるごみ」の回収日、住人たちが次々とごみを持ってくる。管理人の男性がごみ袋を地面に置き直すと、「ガチャッ」とガラスの音。持ってきたのは来日したばかりの中国人で、分別が徹底できていないようだ。男性は「ビンと缶は分けて捨てないとだめだよ」と声をかける。

「教えればルールを守ってくれるが、すぐに住民が入れ替わり、なかなか徹底されない」。男性はぼやく。

１月１日現在、市内の外国人は５万３７９０人。市人口の８・８％に当たり、ここ１０年間で約２万６０００人増えた。国の統計では、外国人人口は県内で最も多く、割合は蕨市に次ぐ。内訳は中国、ベトナム、フィリピンの順に多い。

外国人を巡る生活のトラブル、犯罪が一定程度あるのは事実だ。県警によると、川口市内の川口、武南両署が２０２５年に外国人がらみで摘発した事件は３６４件（暫定値）あり、ここ１０年間は全体の１〜２割で推移する。国籍別では、人口が多いベトナムや中国籍が多くを占める。

ＳＮＳでは、外国人が増えることへの不安や差別をあおる言説が流れ、トルコなどから来たクルド人が標的にされることも多い。難民認定の申請中などに入管施設外での生活が認められる「仮放免」の人は住民登録されず、市も正確なクルド人の数を把握できないことなどが不安をあおっているともみられている。

市が続けている市民意識調査で、２５年度（１７９１人回答）は「川口市の良くないところ」として、５４・１％が「治安が悪い」を挙げた。「知人に川口市に住むことを勧めたいか」の質問には「勧めたくない」が２１・５％に達し、「勧めたい」を初めて上回った。

治安を巡っては東京に隣接する立地も関係しているとみられるが、市幹部は「外国人関連の事件報道やＳＮＳで不安を感じる人も多いようだ」と話す。

市に捜査や取り締まりの権限はなく、市は暮らしのルールの徹底や住民同士のトラブル解消などに力を入れている。

川口駅東口の商業施設内に「外国人相談窓口」を設けているほか、外国人が作る国ごとのコミュニティーの「キーパーソン」への訪問活動を２４年に始めた。ごみの出し方や交通マナーを伝え、キーパーソンを通して多くの外国人に浸透させる狙いだ。

担当の市職員は「親戚や同郷の人が集まって暮らしている。中心人物から情報を広げていきたい」と話す。これまでに１１か国の約４０人を登録し、連絡を取り合っているという。

市と市議会は２３年以降、外国人関係の意見書・要望書を計５件、国や関係機関に提出した。犯罪の取り締まり強化、仮放免者の生活支援制度の充実、外国人の子どもへの支援拡充、不法滞在者を減らすための在留管理の強化などを求めている。

新市長には外国人との共生を巡る実態に目を向け、市民の不安解消につなげる取り組みが求められている。