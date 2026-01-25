¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ËHATE·³¤ÎÍùÆî¤¬ÂÐÀïÍ×µá¡¡¡Ö»ä¤¬ÍùÆî¤µ¤ó¤ò¤Ö¤ÃÄÙ¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ï25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖSTARDOM15th¡¡ANNIVERSARY¡¡STARDOM¡¡AWARD2025¡¡in¡¡TAKADANOBABA¡¡day2¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍµëµÙ²Ë¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¾åÃ«º»Ìï¤ÏHATE·³¤Î°ðÍÕ¤¢¤º¤µ¡¢¥Õ¥¥²¥ó¤Ç¤¹¡ú¡¢ÍùÆî¡¢Î°°²Æ¡¢ÅáÍå¥Ê¥Ä¥³¡¢¾®ÇÈ¤ÈÁÈ¤ó¤ÇAZM¡¢ÈÓÅÄº»Ìí¡¢¥Ó¡¼¡¦¥×¥ì¥¹¥È¥ê¡¼¡¢±©Æî¡¢ÁÔÎï°¡Èþ¡¢¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¡¢IWGP½÷»Ò¡õSTRONG½÷»Ò²¦¼Ô¤Î¼ëÎ¤ÁÈ¤È14¿Í¥¿¥Ã¥°¤ÇÂÐÀï¡£Á°¾¥ÀïÂè2Àï¤Ï¾åÃ«¤ÈS¥¥Ã¥É¤¬Á°ÆüÆ±ÍÍ¤Ë¥ê¥ó¥°Æâ³°¤ÇÂçË½¤ì¤·¤¿¡£¥¨¥ë¥Ü¡¼¤Ë¥¥Ã¥¯¤ä¥Ü¥Ç¥£¡¼¥×¥ì¥¹¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¹¶·â¤Ç°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£»î¹ç¤Ï±©Æî¤¬13Ê¬14ÉÃ¡¢ÅáÍå¥Ê¥Ä¥³¤ò¸¶Çú¸Ç¤á¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ß¤ó¤Ê¤òÀ©¤·¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿ÍùÆî¤¬¡Ö¤ª¤¤¡¢²¿¤Î¤ó¤¤Ë¥»¥³¥ó¥É¤Ä¤¤¤Æ¤ó¤À¤è¡£¥Õ¥ï¡£»ä¤Ï¤ª¤á¤¨¤ß¤¿¤¤¤ÊÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¥ä¥Ä¤¬¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬µ¤¤Ë¤¯¤ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤ï¡£ÃÏÊý½ä¶È¤Ë¤ÏÍè¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¤Ê¤¤¡£¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤À¤±½Ð¤ë¤Ê¤ó¤ÆÅÔ¹ç¤¬¤¤¤¤ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤¤¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ò»ØÌ¾¤·¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤²¡¢2·î7Æü¤ÎÂçºåÂç²ñ¤Ç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤ÎÂÐÀï¤òÍ×µá¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¤Î¸µ²¦¼Ô¤ÎÍùÆî¤µ¤ó¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¤Ç»ØÌ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤³¤ó¤Ê¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÍùÆî¤µ¤ó¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ÏÌ¤Íè¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë¤Ïº£¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£2·î7Æü¡¢ÍùÆî¤µ¤ó¤¬»ä¤òÄÙ¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¬ÍùÆî¤µ¤ó¤òÄÙ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÐÀï¤ò¼õÂú¤·¤¿¡£ÂÐÀï¤¬·èÄêÅª¤Ê¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï»ÍÊý¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¡£