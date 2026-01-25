冬に行きたい「兵庫県の穴場秘境」ランキング！ 2位「黒滝」を抑えた1位は？【2026年調査】
新春のリフレッシュのために、まずは心の中をまっさらにしてみませんか。冬の寒さが生む透明感あふれる景色は、私たちの感性を鋭くさせてくれます。今回ご紹介するのは、静寂の中に力強い気配が漂う、知る人ぞ知るエリア。自分自身を見つめ直す、冬の静かな旅の目的地を提案します。
All About ニュース編集部では、2026年1月15〜16日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「冬に行きたい穴場秘境に関するアンケート」を実施しました。その中から、冬に行きたい「兵庫県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「家にある兵庫県の観光本に載っていて冬の時期は空気が綺麗で雪との相性がいいと書いてあったので行ってみたいです」（20代女性／東京都）、「雪の中の瀑布はすごくきれい」（40代男性／岐阜県）、「凍った滝が見られるので行きたい」（30代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※冬期はアクセス道路の積雪・凍結にご注意ください。
回答者からは「洞窟の中から眺める滝は一味違う楽しみがありそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）、「行くまでの道のりは大変らしいけれど、一度は見てみたいので行ってみたいです」（50代女性／長野県）、「もののけ姫みたいな雰囲気で本当に秘境！って感じがします。気持ちが澄んで最高です」（20代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：黒滝／45票2位にランクインしたのは、三木市にある「黒滝」です。美嚢川にかかるこの滝は、幅30mもの一枚岩を勢いよく流れ落ちる姿から「三木のナイアガラ」とも称されます。冬の厳しい寒さが続くと、滝全体が凍りつく「氷瀑」が出現することでも有名です。
1位：シワガラの滝／85票1位は新温泉町の「シワガラの滝」でした。洞窟内部に流れ落ちる姿は、まさに「幻の滝」です。岩の隙間から光が差し込む神秘的な光景は、異世界のような美しさ。沢を歩いてたどり着く、冒険心あふれる体験ができる秘境スポットです。
