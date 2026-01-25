³ÚÅ·¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÈÍè¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È·èÄê¡ª
¡¡³ÚÅ·¤Ï25Æü¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ª¤è¤ÓÍè¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î³µÍ×¤ò·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2026¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¥¥Ã¥º¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·×3²ó¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¡Ö²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤â½Õ¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤ò¤Ï¤¸¤á·×3²ó³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ÆµÙ¤ß´ü´ÖÃæ¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë±§Ãè¤ä²Ê³Ø¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö²Æ¥¹¥¿! STARLIGHT GALAXY¡×¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Íè¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë ºÇ¶¯¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÊÁ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¥í¡¼¥Ï¥Ã¥È¤ä¥¢¥í¥Ï¥·¥ã¥Ä¤¬½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÄêÈÖ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¡£¤Ê¤ª¡¢´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤Î°ìÈÌÈÎÇä¤Ï2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë10:00¤è¤ê³«»Ï¡£
¡ã³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë ºÇ¶¯¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë 2026¥·¡¼¥º¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë ³µÍ×¡ä
¢§ ¥¿¥¤¥ä¤Ï¥Õ¥¸presents ÅìËÌ³«ËëÀï
ÂÐ¾ÝÆü¡§3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Î16:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
¶¨»¿¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¢ã¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¥¥Ã¥º¤Î½ÕµÙ¤ß¢ä
ÂÎ¤ò»×¤¤ÀÚ¤êÆ°¤«¤·¤ÆÍ·¤Ù¤ë¡¢¥¾¡¼¥Ö¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¨¥¢¥Ü¥ë¥À¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ïÍ·¶ñ¤¬ÅÐ¾ì¡£
ÂÐ¾ÝÆü¡§4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Î13:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
¢¨Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÌµÎÁ´ÑÀï¡¢Æ±È¼¤ÎÊý¤ÎÍ¥ÂÔ²Á³Ê¤Î°ÆÆâ¤òÍ½Äê¡£¤¤¤º¤ì¤â»öÁ°¿½¹þÀ©¡£
¢ã¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Õ¥§¥¹¥¿¢ä
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à2026¡×¤òÁª¼ê¤¬ÃåÍÑ¤·¤ÆÆ®¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÂÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÐ¾ÝÆü
¡¦4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Î13:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
¡¦5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥í¥Ã¥ÆÀï¡Î14:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
¡¦7·î5Æü¡ÊÆü¡ËÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Î17:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
¢ã²Ö²ÐÂç²ñ¡Á½Õà¥Ì¡¡Á¢ä
ÂÐ¾ÝÆü¡§4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¥í¥Ã¥ÆÀï¡Î16:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
¢ãÁª¼ê¤Õ¤ì¤¢¤¤ÂçºîÀï¢ä
»î¹ç½ªÎ»¸å¤ËÁª¼ê¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ò¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤Ç¸«Á÷¤ë¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¦¥©¡¼¥¯¤Ê¤É¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡£
ÂÐ¾ÝÆü
¡¦4·î26Æü¡ÊÆü¡ËÀ¾ÉðÀï¡Î13:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
¡¦5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Î13:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
¡¦6·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¹ÅçÀï¡Î13:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
¢ã¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¥¥Ã¥º¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¢ä
¤Ï¤¿¤é¤¯¼Ö¤ä¥Ð¥ë¡¼¥ó¥¢¡¼¥È¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥¥Ã¥º¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£
ÂÐ¾ÝÆü¡§5·î4Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡Á6Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡ËÆüËÜ¥Ï¥àÀï
¢ãÄï»ÒÆþ¤êÂÎ¸³¡¦³Ø¹»´ÑÀï¥×¥í¥°¥é¥à¢ä
¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¿¦¾ìÂÎ¸³¤ä¡¢¹â¹»À¸¡¦ÀìÌç³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿´ÑÀï¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«ºÅ¡£¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¤ÏÇòÇ®¤¹¤ë³Ø¹»ÂÐ¹³¥ê¥ì¡¼¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
ÂÐ¾ÝÆü
¡¦5·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Î13:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
¡¦5·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Î13:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
¢ãmyfavE DAY Supported by ³ÚÅ·¥«¡¼¥É¢ä
¿ä¤·³è¤ò³Ú¤·¤à¡ÖmyfavE DAY¡×¡£2026¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÁÖ¤ä¤«¡×¡£Áª¼ê¤Ï¡Ö¥«¥ì¥Ã¥¸¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡£
ÂÐ¾ÝÆü¡§5·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á31Æü¡ÊÆü¡Ë¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï
¶¨»¿¡§³ÚÅ·¥«¡¼¥É³ô¼°²ñ¼Ò
¢ãÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¢ä
ÂÐ¾ÝÆü
¡¦5·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á31Æü¡ÊÆü¡Ë¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï
¡¦6·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á11Æü¡ÊÌÚ¡Ëµð¿ÍÀï
¡¦6·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á14Æü¡ÊÆü¡Ë¹ÅçÀï
¢ã¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦ÅìËÌ ¤í¤Ã¤±¤ó¤Þ¤Ä¤ê¢ä
ÅìËÌ6¸©¤Î¤Þ¤Ä¤êÅ¸¼¨¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢ÅìËÌ³ÆÃÏ¤ÎÅÁÅý¤¢¤ëÍÙ¤ê¤âÈäÏª¤¹¤ë¡£
ÂÐ¾ÝÆü
¡¦6·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á11Æü¡ÊÌÚ¡Ëµð¿ÍÀï
¡¦6·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á14Æü¡ÊÆü¡Ë¹ÅçÀï
¢ã¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¥¥Ã¥º¤Î²ÆµÙ¤ß¢ä
µðÂç¥Ó¡¼¥Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¿å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£
ÂÐ¾ÝÆü¡§7·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á20Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÀ¾ÉðÀï
¢ãÂè11²ó³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹²Ö²ÐÂç²ñ¢ä
ÂÐ¾ÝÆü¡§7·î20Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÀ¾ÉðÀï¡Î16:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
¢ã²Æ¥¹¥¿! STARLIGHT GALAXY¢ä
2026¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖGALAXY¡×¡£²Æ¥¹¥¿!´ü´ÖÃæ¤Ï²Ö²Ð¤Î±é½Ð¤¬²Æ¤ÎÌë¶õ¤òºÌ¤ë¡£
ÂÐ¾ÝÆü
¡¦7·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á8·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï
¡¦8·î11Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¡Á13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï
¡¦8·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥í¥Ã¥ÆÀï
¡¦8·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á23Æü¡ÊÆü¡ËÀ¾ÉðÀï
¢ã²Æ¥¹¥¿!¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì²Ö²ÐÂç²ñ¢ä
ÂÐ¾ÝÆü¡§8·î23Æü¡ÊÆü¡ËÀ¾ÉðÀï¡Î16:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
¡ã³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë ºÇ¶¯¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë 2026¥·¡¼¥º¥óÍè¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È ³µÍ×¡ä
¢ã´ÑÀï¥¢¥¤¥Æ¥à¥×¥ì¥¼¥ó¥È¢ä
¡¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È
´¨¤¤»þ´ü¤Î´ÑÀï¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
ÂÐ¾ÝÆü¡§4·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Î14:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
ÂÐ¾Ý¡§ÅöÆü¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÀèÃå15,000Ì¾
¶¨»¿¡§³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÅÔ»Ô¾¦¶È³«È¯
➁¥¯¥ê¥¢¥Ð¥Ã¥°
´ÑÀï¥°¥Ã¥º¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ç¨¤ì¤Æ¤â°Â¿´¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ð¥Ã¥°¡£
ÂÐ¾ÝÆü¡§5·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¥í¥Ã¥ÆÀï¡Î13:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
ÂÐ¾Ý¡§ÅöÆü¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÀèÃå15,000Ì¾
£¥¹¥È¥í¡¼¥Ï¥Ã¥È
¤Ä¤ÐÎ¢ÉôÊ¬¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤´ÑÍ÷¼Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
ÂÐ¾ÝÆü¡§6·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¹ÅçÀï¡Î13:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
ÂÐ¾Ý¡§ÅöÆü¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÀèÃå15,000Ì¾
¶¨»¿¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¤¥¢¥í¥Ï¥·¥ã¥Ä
¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤É¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡¢²Æ¤é¤·¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥í¥Ï¥·¥ã¥Ä¡£
ÂÐ¾ÝÆü¡§7·î4Æü¡ÊÅÚ¡ËÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Î18:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
ÂÐ¾Ý¡§ÅöÆü¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÀèÃå15,000Ì¾
¶¨»¿¡§³ô¼°²ñ¼Ò±ÊÂç¥Ï¥¦¥¹¹©¶È
¢ã¥µ¡¼¥É¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à2026¢ä
Á´17»î¹ç¤Î¡ÖEXCITING¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÇÁª¼ê¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¥µ¡¼¥É¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à2026¤ò¡¢ÂÐ¾Ý4»î¹ç¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
Áª¼êÃåÍÑÆü
¡¦4·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢26Æü¡ÊÆü¡ËÀ¾ÉðÀï
¡¦5·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á17Æü¡ÊÆü¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï
¡¦6·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á11Æü¡ÊÌÚ¡Ëµð¿ÍÀï
¡¦7·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á20Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÀ¾ÉðÀï
¡¦8·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥í¥Ã¥ÆÀï
¡¦9·î4Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á6Æü¡ÊÆü¡ËÆüËÜ¥Ï¥àÀï
¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂÐ¾ÝÆü
¡¦4·î25Æü¡ÊÅÚ¡ËÀ¾ÉðÀï¡Î14:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
¡¦5·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Î13:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
¡¦6·î9Æü¡Ê²Ð¡Ëµð¿ÍÀï¡Î18:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
¡¦7·î19Æü¡ÊÆü¡ËÀ¾ÉðÀï¡Î18:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
ÂÐ¾Ý¡§ÅöÆü¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÀèÃå15,000Ì¾
¶¨»¿¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¢ãmyfavE DAY¥×¥ì¥¼¥ó¥È¢ä
¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥µ¥·¥§
myfavE DAY¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂÐ¾ÝÆü¡§5·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï [18:00»î¹ç³«»Ï]
ÂÐ¾Ý¡§ÅöÆü¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÀèÃå15,000Ì¾
➁myfavE¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à2026
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡£
ÂÐ¾ÝÆü¡§5·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢31Æü¡ÊÆü¡Ë¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï
ÂÐ¾Ý¡§ÅöÆü¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÀèÃå15,000Ì¾
¶¨»¿¡§³ÚÅ·¥«¡¼¥É³ô¼°²ñ¼Ò
¢ã¥¥Ã¥º¥¢¥Ñ¥ì¥ë¢ä
T¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ó¥Ö¥¹¡¢È¾Âµ¥Ñ¡¼¥«¡¼Á´6¼ï¤ÎÃæ¤«¤é¤¤¤º¤ì¤«¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£6¼ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡£
ÂÐ¾ÝÆü
¡¦4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¥í¥Ã¥ÆÀï¡Î16:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
¡¦5·î5Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡ËÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Î14:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
¡¦6·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹ÅçÀï¡Î14:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
¡¦7·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÀ¾ÉðÀï¡Î18:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
¡¦8·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Î16:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
¡¦9·î5Æü¡ÊÅÚ¡ËÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Î18:00»î¹ç³«»Ï¡Ï
ÂÐ¾Ý¡§ÅöÆü¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÃæ³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ ÀèÃå1,500Ì¾
¶¨»¿¡§³ô¼°²ñ¼Ò±ÊÂç¥Ï¥¦¥¹¹©¶È
¢¨Íè¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï°ìÉôÀÊ¼ïÂÐ¾Ý³°
¡ãÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹ ÅìËÌ¥·¥ê¡¼¥º Supported by ÂçÅì·úÂ÷ ³µÍ×¡ä
2026¥·¡¼¥º¥ó¤âÅìËÌ³Æ¸©¤Ç¤Î°ì·³¸ø¼°Àï¤ò¡ÖÅìËÌ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£
ÂÐ¾ÝÆü
¡¦5·î12Æü¡Ê²Ð¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Î18:00»î¹ç³«»Ï¡Ï¡ÊÀÄ¿¹¸©¹°Á°»Ô¡Ë
¡¦6·î23Æü¡Ê²Ð¡ËÀ¾ÉðÀï¡Î18:00»î¹ç³«»Ï¡Ï¡Ê»³·Á¸©»³·Á»Ô¡Ë
¡¦7·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¥í¥Ã¥ÆÀï¡Î18:00»î¹ç³«»Ï¡Ï¡ÊÊ¡Åç¸©·´»³»Ô¡Ë
¡¦9·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Î18:00»î¹ç³«»Ï¡Ï¡Ê½©ÅÄ¸©½©ÅÄ»Ô¡Ë
¡¦9·î2Æü¡Ê¿å¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Î18:00»î¹ç³«»Ï¡Ï¡Ê´ä¼ê¸©À¹²¬»Ô¡Ë
Íè¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡§¥»¥«¥ó¥É¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à
ÂÐ¾Ý¡§ÅöÆü¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÀèÃå5,000Ì¾¡Ê°ìÉôÀÊ¼ïÂÐ¾Ý³°¡Ë
¶¨»¿¡§ÂçÅì·úÂ÷³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìËÌÏ«Æ¯¶â¸Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ³ô¼°²ñ¼Ò