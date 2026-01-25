「エンドウは早くピッチに出るべきだった」「本当に信じられない」遠藤航の“投入遅れ”を伝説OBが辛辣批判！“魔の７分”に痛恨失点「『アマチュア』という言葉では不十分だ」

「エンドウは早くピッチに出るべきだった」「本当に信じられない」遠藤航の“投入遅れ”を伝説OBが辛辣批判！“魔の７分”に痛恨失点「『アマチュア』という言葉では不十分だ」