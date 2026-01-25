「エンドウは早くピッチに出るべきだった」「本当に信じられない」遠藤航の“投入遅れ”を伝説OBが辛辣批判！“魔の７分”に痛恨失点「『アマチュア』という言葉では不十分だ」
遠藤航が所属するリバプールは現地１月24日に開催されたプレミアリーグの第23節で、ボーンマスと敵地で対戦。０−２から２−２に追いついたものの、後半アディショナルタイムに被弾し、２−３で敗れた。
物議を醸しているのが、２失点目のシーンだ。CBのジョー・ゴメスが負傷し、遠藤が出場する準備をしていたにもかかわらず、投入が遅れて、その間にゴールを許してしまったからだ。
英紙『Mirror』によれば、リバプールのレジェンドOBであるジェイミー・レドナップ氏は、英衛星放送『Sky Sports』で次のように批判した。
「（ジョー・ゴメスの）怪我がひどいのは分かっていた。（負傷してから）彼に１、２分プレー時間を与えただけで、交代を試みている。リバプールが選手交代を決めるまで、７分もかかってしまった。そして、当然のことながら、２点目を失った。今の時代に、こんな状況に陥るなんて、本当に信じられない」
元イングランド代表MFは、「誰も『ボールを外に出そう、センターバックを置こう』とは言わなかった。彼らはチャンスを逃したんだ」と指摘。プレーを切って、交代の時間を作らなかった点に苦言を呈した。
「アルネ・スロット監督は、誰かが（遠藤に）指示を出している間、選手たちにボールを外に出すように指示している。とにかく彼をピッチに送り出せ、とね。何よりも重要なのは、彼をピッチに送り出すことだ。『さあ、ユニホームを脱いでピッチに出てこいよ』とね」
そして、「（試合の解説では）ハーフタイムに『アマチュア』という言葉を使った。それでは不十分だ。エンドウは４分早くピッチに出るべきだった。もし出ていれば、あのゴールは生まれなかった」と糾弾した。
結果的に敗戦を喫したリバプールにとっては、“魔の７分”となってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
