¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û²ÃÆ£µ®Ç·¤¬¡Ö¶â»Ò¤µ¤ó¥«¥Ã¥È¡Ê¥Ü¡¼¥ë¡Ë¡×Éð´ï¤Ë¥í¡¼¥ÆÆþ¤êÌÜ»Ø¤¹
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î²ÃÆ£µ®Ç·Åê¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤Ï£²£µÆü¡¢Àè¾è¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î²Æì¡¦Ì¾¸î¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡££³£¶µå¤òÅê¤²¹þ¤ß¡¢ÎãÇ¯¤è¤êÁá¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£µå¼ï¤Ç¤Ï¡¢ºò½©¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¶â»ÒÀé¿ÒÅê¼ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡Ê£´£²¡Ë¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¡¢¿·¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤â»îÅê¡£Åêµå¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢ÅÅ·âÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Æ±³ØÇ¯¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤Åêµå¤Ç¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î£±ÏÈ¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£
¡¡Å·¸õ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿Æî¹ñ¤Ç¡¢²ÃÆ£¤Ïµ¤»ý¤Á¤è¤¯ÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£Àè¾è¤ê¤·¤¿Ì¾¸î¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç£³£¶µå¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£¡ÖÎãÇ¯¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¶áÇ¯¡¢ÀéÍÕ¤Ë¤¢¤ë¼«¼ç¥È¥ìÀè¤Î¸ÅÁã¡¦ÆüËÜÀ½Å´¤«¤º¤µ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°ÄøÅÙ¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï£²ÅÙ¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡£Áá¤á¤Ë½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öº£¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¶¯¤¤µå¤òÅê¤²Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È°Õ¿Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡È¿·µå¡É¤ÇÅêµå¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¡£¡Ö¶â»Ò¤µ¤ó¥«¥Ã¥È¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢½¾Íè¤è¤êÊÑ²½¤¬¾®¤µ¤¤¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡£¶â»ÒÅê¼ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¡¢ºò½©¤Î¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤À¡£¡Ö¡Ê¶Ê¤¬¤ê¤¬¡Ë¤Ç¤«¤¤¥Ü¡¼¥ë¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¶á¤¤¥Ü¡¼¥ë¡£¤½¤ì¤ò¶â»Ò¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¤ÎÉ¾²Á¤â¾å¡¹¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¡¢¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Éüµ¢¤·¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥Õ¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÍ¸¶¤¬²ÃÆþ¡£À¾Àî¡¢ÅçËÜ¤â´Þ¤áÆ±³ØÇ¯¤¬Áý¤¨¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤Ç¡ÊÆ±³ØÇ¯¤¬¡ËÁý¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»É·ã¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡£Í¸¶¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¥¨¡¼¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¼é¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï£¹¾¡¤òµó¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï£³¡¦£´£°¡££µÇ¯¤Ö¤ê¤Ëµ¬ÄêÅêµå²ó¤Ë¤âÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï°ËÆ£¡¢ËÌ»³¡¢Ã£¡¢Í¸¶¤Î£´Ëç¤¬³«Ëë¥í¡¼¥Æ¤ËÅö³Î¡££±Ç¯´Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç²ó¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿²ÃÆ£¤Ï¡ÖµîÇ¯·ë²Ì»Ä¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ç¤¹¤·¡¢·ë²Ì»Ä¤·¤¿¤é»È¤¤Â³¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£¤â¤¦£±²ó¡ÊÀèÈ¯¤Î¡Ë£±ÏÈ¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤¿¤¤¡£²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¡¢Éé¤±¤º¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£ÁØ¤¬¸ü¤¯¸·¤·¤¤ÀèÈ¯Áè¤¤¡£¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëÂî±Û¤·¤¿µ»½Ñ¤Ç¡¢¤½¤Î£±ÏÈ¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£