上位はベテラン勢ばかり！「買えんて」「年寄りと侮って…」アメリカＪＣＣ３着激走のエヒトにＳＮＳ仰天

高齢馬の激走にＳＮＳに驚きの反応が寄せられている。２５日に行われたアメリカＪＣＣ・Ｇ２（中山・芝２２００メートル）は３番人気のショウヘイ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父サートゥルナーリア）が勝利。２着には１番人気のドゥラドーレスが入ったが、１４番人気のエヒト（牡９歳、栗東・森秀行厩舎、父ルーラーシップ）が３着に入り、３連単が２１万９６１０円の高配当となった。

エヒトは昨年のエプソムＣ（８着）以来となる８か月半ぶりの休養明け。２０２３年８月の小倉記念を最後に勝利から遠ざかっていたが、それ以降は馬券圏内に入ることもなかった。これが海外の２戦を含め３６戦目。また、勝利を飾ったのは強い４歳世代だったが、２着のドゥラドーレス、４着のマテンロウレオ、５着のサンストックトンの３頭が７歳で、ベテラン勢が掲示板を占めた。

高齢馬の激走にＳＮＳでは「掲示板に７歳馬３頭。この世代まだまだ元気です」「がんばったな９歳すごい！」「読めんわ笑」「逃げ馬があんなに離すとは思わなかった」「神騎乗で３着に踏ん張ってくれた」「よく前残りしたな」「わからんて…」「まさか９歳になって馬券内に入る好走をするとは思わなかったよ」「年寄りと侮っていてはいけないね」「凄い粘りだったな」「あそこまで飛ばしてくるのは想定外でした」「競馬わからんすぎるだろ」「展開が向いたにしても程がある」「買える要素なんてない」「買えんて」「さすがに読めなかった」などの反応が上がっている。