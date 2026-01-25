フジテレビ系「日曜報道 ＴＨＥ ＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）は２５日、２月８日投開票の衆院選へ与野党７党トップ「生激論ＳＰ」を放送した。

スタジオでは、キャスターで同局の松山俊行解説委員長が「高市総理が今回の解散について責任ある積極財政への大転換や安全保障政策の抜本・強化、そして、インテリジェンスの機能強化など国論を２分する大胆な政策に挑むために信を問うということをおっしゃいました。そもそも、この解散の大義があるかどうかということについてもさまざまな意見があると思いますけれども」とし「今回の解散は、どう受け止めますか？」と「解散の大義」を巡り各党首に尋ねた。

日本維新の会の藤田文武共同代表は「２６年、自公政権だったんですよ。（中道の）野田（佳彦）代表は、公明党と一緒になられましたね。もう、政界の枠組みが大きく変わっているので、意思決定のありようが激変します。ここで、皆さんに高市総理と私たちで一緒に進んだこの政策の大転換の是非を堂々と問うということ以上の私は大義は見当たらないと思います。ですから、これを堂々と掲げて、私たちが戦う」と述べた。

さらに「それから議員定数削減については、前回はですね、自民党内にもかなり慎重なことがありましたが、高市総理は最後、押し切って法案提出をリーダーシップのもとやってくれました。そして、野党の皆さんとも協議。さまざま委員会運営をやりましたが、かなり慎重反対論あってですね。これ、進みませんでしたから、これ、選挙の後、必ず実現するようにやりたいと思います」と述べた