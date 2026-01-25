コウケンテツさんの『鮭の塩麹ちゃんちゃん焼き』シワ対策もできる人気の美容レシピ

本日のお題

「シワ対策をする」〈FOOD編〉

今回のBEAUTY MENU フライパンひとつで手軽に魚も野菜もとれる美肌レシピ。にんにくと塩麹の風味でご飯がすすみます。

今回の美の賢人は……日下部淑美先生



管理栄養士、陰陽五行臓活食養普及協会会長。クリニックや施設、企業などにおいて4000件以上の症例指導・改善をしてきた健康のジェネラリストであり、食のスペシャリスト。

賢人の教え

コラーゲンと蒸す調理法で肌に

ハリとうるおいを与えてシワ知らず！

「コラーゲンやビタミンCは美肌の必須栄養素。皮つきの魚、鶏皮、牛すじなどのコラーゲンを多く含む食材と、ビタミンCを含む旬の野菜を食事に取り入れましょう。また、塩麹やみそなどの発酵食品を組み合わせると、たんぱく質やたんぱく質の一種であるコラーゲンの消化・吸収がよくなるのでおすすめ。東洋医学の陰陽五行では、シワは、体がゆるんだ〈陰〉の状態だとできやすいと考えます。小麦、乳製品、砂糖などの〈陰性〉の食品の摂取を控え、体が〈陰〉に傾くのを防ぐよう心がけるのもよいでしょう。さらに、シワは乾燥によって生まれやすくなるので、水分量が増す蒸し料理にすれば対策は万全です」

レシピひらめいた！ 「鮭の皮もおいしくいただけるフライパン蒸しなんてどう？」

鮭の塩麹ちゃんちゃん焼き

材料(2人分) 生鮭の切り身2切れ（約200g）キャベツ¼個（約300g）玉ねぎ½個（約100g）長いも150gしめじ1パック（約100g）【A】にんにくのすりおろし1かけ分塩麹、酒各大さじ2みそ大さじ1サラダ油

作り方 キャベツは堅いしんは薄切りにし、残りは一口大にちぎる。玉ねぎは縦に薄切りにする。しめじは石づきを切り、小房に分ける。Aを小さめの器に混ぜる。フライパンにサラダ油適宜を中火で熱し、鮭を皮目を下にして並べ入れ、こんがりと焼く。鮭をいったん取り出し、キャベツ、玉ねぎ、しめじを広げ入れ、その上に鮭を焼き目を上にして戻し入れる。水2カップを加えて煮立てる。冷やご飯を加えて混ぜ、弱めの中火で５分ほど煮る。長いもを加えてさらに５分ほど煮る。水がたりなければ適宜たす。全体にAを回しかけ、ふたをして３〜４分蒸し焼きにする。ふたを取り、鮭をほぐしながら全体を混ぜ合わせる。 キャベツは堅いしんは薄切りにし、残りは一口大にちぎる。玉ねぎは縦に薄切りにする。しめじは石づきを切り、小房に分ける。Aを小さめの器に混ぜる。フライパンにサラダ油適宜を中火で熱し、鮭を皮目を下にして並べ入れ、こんがりと焼く。鮭をいったん取り出し、キャベツ、玉ねぎ、しめじを広げ入れ、その上に鮭を焼き目を上にして戻し入れる。水2カップを加えて煮立てる。冷やご飯を加えて混ぜ、弱めの中火で５分ほど煮る。長いもを加えてさらに５分ほど煮る。水がたりなければ適宜たす。全体にAを回しかけ、ふたをして３〜４分蒸し焼きにする。ふたを取り、鮭をほぐしながら全体を混ぜ合わせる。 （1人分244kcal、塩分2.3g）

鮭の皮がコラーゲン豊富とはね！ 塩麹とみそのダブル使いで柔らかく、おいしく仕上げちゃうよ 蒸すと、かさが減って野菜をたっぷり食べられるのもいいよね



コウケンテツさん プロフィール



食材のよさを生かした手軽な家庭料理の数々が人気の料理家。YouTube公式チャンネル「Koh Kentetsu Kitchen」で秘伝のレシピを公開中。中3、小6、小1の1男2女の父。

【『オレンジページ』2025年2月17日号より】

※コウさんは誕生日を迎え、51歳になりました。

