恩賜上野動物園のシャオシャオ

写真拡大

　東京・恩賜上野動物園は25日、Xを更新。開園日に毎日のように投稿している“開園のお知らせ”が反響を呼んでいる。

【写真】「これだけでも泣ける」反響を呼んだ上野動物園のお知らせ

　動物園は「おはようございます。上野動物園の開園をお知らせします」といつものように投稿。写真にはこの日、最後の観覧日を迎えるジャイアントパンダ「シャオシャオ」「レイレイ」のショットを上げた。

　この投稿には「開園のお知らせにこの写真、感慨深い」「これだけでも泣ける」などのコメントが寄せられたほか、「いつかまた会えるよね!!それまで元気で楽しく過ごしてね 大好きだよ」とのメッセージも集まっている。