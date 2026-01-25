上野動物園の“開園のお知らせ”に反響 「開園のお知らせにこの写真、感慨深い」「これだけでも泣ける」
東京・恩賜上野動物園は25日、Xを更新。開園日に毎日のように投稿している“開園のお知らせ”が反響を呼んでいる。
【写真】「これだけでも泣ける」反響を呼んだ上野動物園のお知らせ
動物園は「おはようございます。上野動物園の開園をお知らせします」といつものように投稿。写真にはこの日、最後の観覧日を迎えるジャイアントパンダ「シャオシャオ」「レイレイ」のショットを上げた。
この投稿には「開園のお知らせにこの写真、感慨深い」「これだけでも泣ける」などのコメントが寄せられたほか、「いつかまた会えるよね!!それまで元気で楽しく過ごしてね 大好きだよ」とのメッセージも集まっている。
