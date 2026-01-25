「大阪国際女子マラソン」（２５日、ヤンマースタジアム長居発着）

９月開幕の名古屋アジア大会、２８年ロサンゼルス五輪の日本代表選考会を兼ねて行われ、３度の優勝を誇る松田瑞生（３０）＝ダイハツ＝は２時間２６分１６秒で７位に終わった。ロサンゼルス五輪代表選考会のＭＧＣの出場権は手にしたが、ロス五輪挑戦は白紙となったことを明かした。

悲願の五輪出場を目指す中での一歩となるレースだったが、１６キロ過ぎから先頭集団から遅れた。それでもゴールまで粘りの走りで駆け抜けた。ただ、ゴール後は「なんで？なんで？なんで？」と号泣しながら、山中美和子監督の胸を叩きながら号泣。山中監督は「大丈夫。ＭＧＣとった」と肩を叩いたが、その後も涙は止まらなかった。

会見で松田は「惨敗でした」と受け止め、「今回はケガなく、練習を全部やってきたので、その中で結果につながらなかった。その理由、原因が分からない。この走りしかできなかった自分の悔しさ、虚しさ、この努力はどこに行くんだという虚無感が押し寄せてきた」と明かし、ＭＧＣへの意気込みを問われたが「現段階でロス五輪への思いはわからない。まずは休んで監督と話し合うことになりました」と白紙であることを明かした。一方で「やると決めた時には監督のためにだけ走ると思います」と語った。

会見ではシドニー五輪金メダリストの高橋尚子さんが「歯車のところもあると思います。そこが合えば絶対松田さんの走りをこれからも見れると思いますし、期待もしてます」とエールを送っていた。