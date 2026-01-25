¥«¥ë¥Ðー¤¬30ÆÀÅÀ¤ÈÌöÆ°¡¢ÀçÂæ¤¬Åçº¬¤È¤ÎÂçÀÜÀïÀ©¤¹¡Ä¥Öー¥¹¤Î¹¥¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ÇµÕÅ¾¤òÁË»ß
¡¡1·î25Æü¡¢¥«¥ß¥¢¥êー¥Ê¤Ç¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025－26¡×B1¥êー¥°ÀïÂè19Àá¤¬³«ºÅ¡£ÅìÃÏ¶è6°Ì¤ÎÀçÂæ89ERS¤¬¡¢¥¢¥¦¥§ー¤ÇÀ¾ÃÏ¶è5°Ì¤ÎÅçº¬¥¹¥µ¥Î¥ª¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤¿¡£
¡¡ÀçÂæ¤Ï¥¸¥ã¥ì¥Ã¥È¡¦¥«¥ë¥Ðー¤ä¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥Öー¥¹¤é¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¿Ø¤¬¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯ÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢22－17¤Î5ÅÀ¥êー¥É¤ÇÂ³¤¯Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ø¡£¤½¤Î¸å¤Ï½ù¡¹¤ËÅÀº¹¤òµÍ¤á¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢¥«¥ë¥Ðー¤Î¥Ú¥¤¥ó¥È¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ÇÆÀÅÀ¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢36－38¤Î2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¸ß³Ñ¤ÎÅ¸³«¤¬Â³¤¡¢53－54¤È¤Û¤ÜÆ±ÅÀ¤ÇºÇ¸å¤Î10Ê¬´Ö¤Ø¡£»î¹ç½ªÈ×¤Ï3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î±þ½·¤È¤Ê¤ê¡¢ÀçÂæ¤Ï¥«¥ë¥Ðー¤äÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬¾¡Éé½ê¤Ç¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¡£»Ä¤ê1Ê¬¤òÀÚ¤Ã¤Æ¥«¥ë¥Ðー¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñー¤Ç1ÅÀ¤ò¥êー¥É¤·¡¢Â³¤±¤Æ¥Õ¥êー¥¹¥íー¤â2ËÜ¥Ò¥Ã¥È¡£Åçº¬¤Î¥é¥¹¥È¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥Öー¥¹¤¬ÃÍÀé¶â¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢ºÇ½ª¥¹¥³¥¢83－78¤ÇÀçÂæ¤¬·ãÆ®¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£Àá¤òÏ¢¾¡¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿ÀçÂæ¤Ï¡¢¥«¥ë¥Ðー¤¬30ÆÀÅÀ5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É3¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥Öー¥¹¤¬15ÆÀÅÀ7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥¨¥ë¥Àー¥¦¥£¥Ã¥Á¤¬17ÆÀÅÀ8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É7¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þー¥¯¡£°ìÊý¡¢Âè1Àï¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÆ¨¤·¤¿Åçº¬¤Ï²¬ÅÄÐÒÂç¤¬31ÆÀÅÀ4¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥±¥¤¤¬10ÆÀÅÀ11¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4¥¢¥·¥¹¥È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
ÀçÂæ89ERS 83－78 Åçº¬¥¹¥µ¥Î¥ª¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ê@¥«¥ß¥¢¥êー¥Ê¡Ë
ÀçÂæ¡Ã22¡Ã14¡Ã17¡Ã30¡Ã¡á83
Åçº¬¡Ã17¡Ã21¡Ã16¡Ã24¡Ã¡á78
¡ÚÆ°²è¡Û¥«¥ë¥Ðー¤¬¥¿¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·è¤áÀÚ¤ë¡ª
3¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¥Ö¥¶ー¥Óー¥¿ー😱
ÀçÂæ#8 ¥«¥ë¥Ðー¤Î¥¿¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÁ°È¾½ªÎ»¡ª@jarrettc08 @89ERS_Official
📡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈLIVE¤ÇÀ¸ÇÛ¿®Ãæhttps://t.co/ABIWZtAbK7#B¥êー¥° #¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× pic.twitter.com/7ODz7Z2Jes
- B.LEAGUE¡ÊB¥êー¥°¡Ë (@B_LEAGUE) January 25, 2026