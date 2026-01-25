＝LOVEが1月24日、Kアリーナ横浜で開催されたローソンの創業50周年を記念した＜LAWSON 50th Anniversary presents ＝LOVE・≠ME・≒JOY Special LIVE＞へと出演。そのステージ上で6月20日(土)、6月21日(日)の2日間、東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）で＜＝LOVE STADIUM LIVE＞の開催がサプライズ発表された。MUFGスタジアム（国立競技場）でのライブは＝LOVEにとって自身最大規模となる。

24日のイベントでは、=LOVEそして姉妹グループの≠ME、≒JOYの3グループが出演。=LOVEは最新曲「ラブソングに襲われる」のほか「とくべチュ、して」「絶対アイドル辞めないで」「Oh！Darling」「青春”サブリミナル”」など全13曲を披露。また=LOVEのライブ後には、＝LOVE・≠ME・≒JOY3グループによる「トリプルデート』も披露され、会場を大いに盛り上げた。

=LOVEは、4月1日(水)に20thシングルを発売することが発表されており、4月18日(土)、4月19日(日)の2日間、神奈川県・横浜スタジアムにて=LOVE 8周年ツアー＜＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR＞ファイナル公演の開催も控えている。

■＜＝LOVE STADIUM LIVE＞

2026年6月20日(土)、21日(日) 東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）

詳細、チケット情報などは後日発表

関連リンク