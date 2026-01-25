「必ず冬用タイヤやチェーンを装着して走行ください」

国土交通省 福井河川国道事務所の公式SNSアカウントが、国道8号（福井県南越前町）を走っていた車両がトラブルを起こしたと投稿しました。この投稿はXで2026年1月20日現在、70万超の表示数を獲得し、多くの反響が寄せられています。何があったのでしょうか。

同アカウントによるとこの車両は11日14時頃、雪道をノーマルタイヤで走行し、スタックを起こした状態で確認されたといいます。当時、福井県には大雪注意報が発令中だったなかでのトラブルだったとのことで、同アカウントは「必ず冬用タイヤやチェーンを装着して走行ください」と呼びかけています。

今回の投稿を見たSNSユーザーは公式アカウントに対し、「福井でノーマルタイヤとか自殺志願者だろ」「場所考えたら分かるやろ。さっさと免許返納しろ！」「犯罪だよもう」「ノーマルタイヤでスタックしたやつから迷惑料徴収してください」「冬タイヤに替える義務を果たせないなら車に乗らないで欲しい」「そんな輩には飲酒運転と同等な罰則を」と、ノーマルタイヤで走っていたドライバーに辛辣なコメントを寄せています。