犬におやつを与えすぎる悪影響

1.肥満になり健康寿命を短くする

犬におやつを与えすぎると、肥満になり健康寿命を短くすることがあります。

犬用のおやつにも、少量でも高カロリーなものが多く、与えすぎると摂取カロリーが一気に増えてしまいます。

ごはんで摂るカロリーよりも、おやつで摂るカロリーの方が多くなってしまうこともあるでしょう。

おやつはカロリーオーバーになりやすく、習慣化してしまうと、あっという間に肥満になってしまいます。

体重が増加すると、骨や関節に大きな負担を与えるため、歩行が困難になったり、運動量が低下したりする恐れもあるでしょう。

2.生活習慣病を引き起こす

犬におやつを与えすぎると、生活習慣病を引き起こすことがあります。

おやつの与えすぎから肥満になると、心臓病・ガン・膵炎など、様々な生活習慣病の原因になる可能性があります。

とくに脂肪分の多いおやつは、犬の内臓に大きな負担を与えます。そのため、日頃から嘔吐や下痢などの症状が出てしまうこともあります。

高齢であれば、急性膵炎いった病気のきっかけにもなり、命にも関わる恐れがあります。

3.ごはんを食べなくなる

犬におやつを与えすぎると、ごはんを食べなくなることがあります。

おやつは嗜好性の高い食べ物です。おやつのニオイや味に慣れてしまうと、おやつと比べてニオイや味の少ないごはんを食べなくなってしまうことがあります。

栄養が偏ってしまい、歯や皮膚や被毛の健康を失ってしまうことがあります。病気にもなりやすくなります。

ごはんを食べないからと、おやつを与える量が増えてしまったり、トッピングが欠かせなくなったりすることもあり、栄養過多になってしまうこともあるでしょう。

4.おやつをおねだりして問題行動が増える

犬におやつを与えすぎると、おやつをおねだりして問題行動が増えることがあります。

これまで与えすぎていたおやつを急に制限されると、犬もストレスになります。おやつがほしくておねだりをするようになります。

最初は自分からお手をして見せるなど可愛い仕草や行動によるおねだりかもしれません。

しかし、おやつがもらえないとなると、吠えたり咬みついたりし、過度な要求をしてくるようになってしまうことがあります。

5.歯や口腔内のトラブルが起こる

犬におやつを与えすぎると、歯や口腔内のトラブルが起こることがあります。

犬が虫歯になることは滅多にありませんが、成犬のほとんどが歯周病を抱えているとされています。その原因は歯磨き不足ですが、おやつの食べ過ぎが歯周病の原因を作ることもあります。

歯垢がたまりやすくなることが主な原因です。毎日の歯磨きをしていても、磨き残した歯垢がとどまり、歯石や歯周病のリスクを高めるのです。

歯周病菌は毛細血管を通して全身へと行き渡ります。全身疾患の原因にもなる恐ろしい菌です。

犬に一日に食べさせてもいいおやつの適正量

犬に一日に食べさせてもいいおやつの適正量は、1日の総摂取カロリーの10％以内が目安です。

1日の総摂取カロリーが200kcalなのであれば、一日に食べさせてもいいおやつの適正量は、20kcal以内です。

まとめ

犬におやつを与えすぎる悪影響を5つ解説しました。

肥満になり健康寿命を短くする 生活習慣病を引き起こす ごはんを食べなくなる おやつをおねだりして問題行動が増える 歯や口腔内のトラブルが起こる

おやつの適正量は、犬種・年齢・健康状態によって異なります。持病のある犬の場合には、より低脂肪のおやつの方がよいとされています。

肥満であるなど、健康状態に不安がある場合には、どんなおやつを与えるとよいのか、適正量はどれくらいなのか、獣医師にも相談してみましょう。

(獣医師監修：葛野宗)