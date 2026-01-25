「えっ、嘘でしょ」ド軍女性レポーターが見事な打撃を披露し仰天「これ以上ドジャースに戦力をつぎ込んでどうするんだ！」

ワトソンさんが見事な打撃を披露した(C)Getty Images

ドジャースの女性レポーターとしてお馴染みの米カリフォルニア州地元局『SportsNet LA』のキルステン・ワトソンさんが自身のインスタグラムを更新。ドジャー・スタジアムで見事な打撃を披露し、注目を集めた。

【動画】「最高の一撃だったよ！！！」ワトソンさんの見事な打撃をチェック

ワトソンさんは「野球を語ることを仕事にしているけれど、最後にボールを打ったのはティーボール以来という女の子」と記して、打撃練習の様子を動画で投稿した。

それでも見事なスイングで打球を飛ばし、思わず歓声を上げると「結局のところ、私ってちゃんと野球をわかってたみたい」と冗談交じりに綴っていた。

動画を見たファンからは「最高の一撃だったよ！！！」「ナイスバッテング！」「良い感じだね 素敵です」「あとは登場曲さえあれば完璧だね！」「えっ、嘘でしょ、めちゃくちゃ上手いじゃん！」「春季キャンプのロースター入りって理解でいいのかな？」「これ以上ドジャースに戦力をつぎ込んでどうするんだ！」と、驚きの声が多く寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]