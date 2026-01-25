¤Ê¤¼Ž¢²³¶¹´Ö¸ÅÀï¾ìŽ£¤Ï2¤Ä¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¿®Ä¹¤ËµÞ½±¤µ¤ì¤¿º£ÀîµÁ¸µ¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤ÏŽ¢·£³Ý¾ë¤«Âç¹â¾ë¤«Ž£¸½ÃÏ¤Ç¸¡¾Ú
¢£¡Ö²³¶¹´Ö¡×¤¬¤Õ¤¿¤Ä¤¢¤ë¡©
Âè2²ó¡¡·£³Ý¾ë¡Ê°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¡Ë¡¦Âç¹â¾ë¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡Ë
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊNHK¡Ë¤ÎÂè4ÏÃ¤Ï²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¡£Àï¹ñ»þÂå¤Î¹çÀï¤Ç¤â5ËÜ¤Î»Ø¤ËÆþ¤ë¡¢¤É¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¹çÀï¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¹çÀï¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âç·³¤Îº£Àî·³¤Ë¡¢²ÉÊ¼¤Î¿¥ÅÄ·³¤¬¡Ö¤¤¤Á¤«¤Ð¤Á¤«¡×¤Î´ñ½±¤ò»Å³Ý¤±¤ÆÂçÀ®¸ù¡¢¤È¤¤¤¦Àâ¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡ÖÁÏºî¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£±«¤äðË(¤â¤ä)¤¬¿¥ÅÄ·³¤ËÌ£Êý¤·¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤í¤¦¤¬¡¢´ñ½±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢°ìµ¤ÒêÀ®¤ËÂç¾¤Î¼ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤ÎÀâ¤¬ÍÎÏ¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢º£¤Ê¤ª»Ä¤ëÆæ¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇÂç¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¡Öº£ÀîµÁ¸µ¤Ï¡¢¤É¤³¤ÇÆ¤¤Á¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡×¤À¡£¡Ö²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¤Î¼çÀï¾ì¤Ï¤É¤³¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È´¹¸À¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢¡Ö²³¶¹´Ö¸ÅÀï¾ì¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¡¢°¦ÃÎ¸©À¾Éô¡¢ÈøÄ¥¡¦»°²Ï¤Î¹ñ¶ÉÕ¶á¤Ë¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¥«½êÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¢£·èÀïÄ¾Á°¤Þ¤Ç¤ÎÆ°¤
º£ÀîµÁ¸µ½ªßá¤ÎÃÏ¤Ë¿¨¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÎ¾·³¤Î·èÀïÄ¾Á°¤ÎÎ¾·³¤ÎÉÛ¿Ø¤È¿Ê·³¥ë¡¼¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
1560¡Ê±ÊÏ½3¡ËÇ¯5·î12Æü¡¢½ÙÉÜ¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿º£ÀîµÁ¸µÎ¨¤¤¤ëÌó2Ëü5000¿Í¤ÎÂç·³¤ÏÀ¾¾å¡£5·î18Æü¤Ë¤Ïº£Àî·³¤ÎÁ°Àþ´ðÃÏ¡¢·£³Ý¾ë¡Ê¿ÞÉ½1¤Î¡°¦ÃÎ¸©ËÌÀ(¤È¤è¤¢¤±)»Ô·£³ÝÄ®ÅìËÜ¶¿11¡Ë¤ËÆþ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÀ¾¿Ê¤·¡¢¡Ö¤ª¤±¤Ï¤¶¤Þ»³¡×¤ËÉÛ¿Ø¡£°ìÊý¤Î¿®Ä¹¤Ï5·î19ÆüÌ¤ÌÀ¡¢À¶½§¾ë¤ò½ÐÎ©¡£¸á¸å¤Ë¤ÏÌó2000¿Í¤ÎÊ¼¤ò°ú¤Ï¢¤ìºÇÁ°Àþ¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¯¡£¤½¤·¤Æ·èÀï¤Ø¡½¡½¡£
¡Ö¤ª¤±¤Ï¤¶¤Þ»³¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½ºß¤Î°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÎÐ¶è¤ÈËÌÀ»Ô¤Î¶³¦¤¢¤¿¤ê¡£ÂçÃÓ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹Âç¤ÊÃÓ¤ËÌÌ¤·¤¿µÖÎÍÃÏ¤Ç¡ÖÀ¾»³¡×¤È¤¤¤¦ÃÏÌ¾¡£¸½ºß¤Ç¤ÏÂðÃÏ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ó¤â¤ê¤È¤·¤¿µÖ¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÂç·³¤¬¿Ø¤òÉß¤¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÃÏ·Á¤Ë¸«¤¨¤ë¡£½ôÀâ¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö²³¶¹´Ö¸ÅÀï¾ì¸ø±à¡×¡Ê¿ÞÉ½1¤Î¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÎÐ¶è²³¶¹´ÖËÌ3-1001¡Ë¤ÎÀ¾Â¦¤¢¤¿¤ê¤¬µÁ¸µËÜ¿Ø¤À¤Ã¤¿¤È¿äÄê¤·¤Æ¡¢¤Û¤Ü´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖÎÐ¶è²³¶¹´Ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÀ¯¾å¤ÎÃÏÌ¾¤â¤¢¤ê¡¢¤Ê¤ó¤ÈÌ¾¸Å²°»ÔÎ©²³¶¹´Ö¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤³¤Î¾®³Ø¹»¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢º£ÀîÊý¤Ë¤Ä¤¤¤¿°æ°ËÄ¾À¹Ââ1000¿Í¤¬ÉÛ¿Ø¤·¤¿¾ì½ê¡Ö´¬»³¡×¤ÈÅÁ¤ï¤ë¡£²³¶¹´Ö¤ÇÆ¤»à¤·¤¿Ä¾À¹¤Ï¡¢2017Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢°æ°ËÄ¾¸×¤ÎÉã¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢¿®Ä¹·³¤Î½±·â¤ò¼õ¤±¤¿µÁ¸µ¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤É¤ÎÊý¸þ¤ØÅ±Âà¤·¤¿¤«¡¢¤À¡£
¢£µÁ¸µ¤¬Íè¤¿Æ»¤ò°ú¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é
Å±Âà¤ò·è¤á¤¿µÁ¸µ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¶áÎÙ¤ÎÌ£Êý¤Î¾ë¤À¤í¤¦¡£ÍÎÏ¤ÊÀâ¤Ï2¤Ä¤¢¤ë¡£¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¿Ê·³¥ë¡¼¥È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°ú¤ÊÖ¤·¡¢ËÌÅì¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ÌÜ»Ø¤¹¤ÏÁ°Æü¤ËÂÚºß¤·¤¿·£³Ý¾ë(¤¯¤Ä¤«¤±¤¸¤ç¤¦)¤À¡£
¤ª¤±¤Ï¤¶¤Þ»³¤«¤éÄ¾Àþµ÷Î¥¤Ë¤·¤Æ1km¼å¡£°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¡¢Ì¾Å´Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ìÁ°±Ø¤Î¤¹¤°Æî¤Ë¡Ö²³¶¹´Ö¸ÅÀï¾ì ÅÁÀâÃÏ¡×¤ÎÈê¤¬Î©¤Ä¸ø±à¡Ê¿ÞÉ½1¤Î£°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô±ÉÄ®Æî´Ü11¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
³Î¤«¤Ë¡¢Íè¤¿Æ»¤ò°ú¤ÊÖ¤¹¤Î¤Ï¤¤¤«¤Ë¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¸ø±à¤ÎÀ¾Â¦¡¢½Å¿Ã¡¦¾¾°æ½¡¿®¤ÎÊè¤¬¤¢¤ë¹âÆÁ±¡¤Ï¡¢¹¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤±¤Ï¤¶¤Þ»³¤«¤éÂ³¤¯µÖ¤ÎËÌÅìÃ¼¤Î³³¾å¡£µÞ¼ÐÌÌ¤òÅ¾¤²Íî¤Á¡¢¤³¤Î¸ø±à¤¢¤¿¤ê¤ÇÆ¤¤Á¼è¤é¤ì¤¿¤È¤·¤¿¤é¡½¡½¡£¡Ö¤¤¤«¤Ë¤â¡×¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤³¤ì¤ÏÉ®¼Ô¤ÎÁÛÁü¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÀè¤ËµÁ¸µ¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦·£³Ý¾ë¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¢£µ»¹ª¤Ï¸«¤é¤ì¤ë¤â¾®¤Ö¤ê¤Ê·£³Ý¾ë
¸½ÃÏ¤òË¬¤Í¤Æ¤ß¤ì¤Ð¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤¬¡¢·£³Ý¾ë¤Ï°Õ³°¤Ê¤Û¤É¾®¤µ¤¯¡¢¼þ°Ï¤È¤Î¹âÄãº¹¤â¤½¤ì¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Èù¹âÃÏ¤À¡£¤¿¤À¤·¤³¤ì¤Ï¡¢¸½ºß»Ä¤ëËÜ´Ý¤È¤½¤Î¼þÊÕ¤Î¤ß¡£°ÆÆâÈÄ¤Ë¤¢¤ë¸ÅÃÏ¿Þ¤Ç¤Ï¸½¶·¤ÎÇÜ¤Û¤É¤Î¾ë°è¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£ÅìÀ¾290m¡¢ÆîËÌÌó234m¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ËÜ´Ý¤ÎÅìÂ¦¤Ë»Ä¤ëËÙ¤Ï¡¢Éý4¡Á5m¡¢Íîº¹¤Ï1m°Ê¾å¡£ËÜ´Ý¤è¤ê¤ä¤ä¹â¤¤¾®»³¡¢¿ÛË¬¶ÊÎØ¤È¤Î´Ö¤Ë¤â¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈËÙ¤¬·¡¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç¼êÌç¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢ÅÚ¶¶¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëÇÏ½Ð¾õ¤Î¶ÊÎØ¤â¤¢¤ë¡£³Æ½ê¤Ëµ»¹ª¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¤É¤¦¤Ë¤â¡¢¤³¤³¤ÇÀª¤¤¤Ë¾¡¤ë¿®Ä¹·³¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ë¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¸ø±à²½¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ê¿¾ë¤æ¤¨¡¢¤½¤¦¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£
Â¿¾¯¤ÎËÉ±Ò¹½Â¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª¤±¤Ï¤¶¤Þ»³¤ËÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤Þ¤ÀÇ´¤ì¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£Å±Âà¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Å¨¤ËÇØ¤ò¸«¤»¤½¤ì¤Ê¤ê¤Îµ¾À·¤òÊ§¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î´í¸±¤òËÁ¤¹²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¾ë¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Å±Âà¤¹¤ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¤ª¤±¤Ï¤¶¤Þ»³¤«¤é·£³Ý¾ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ä¾Àþµ÷Î¥¤Ç¤âÌó4¡Á5km¤¢¤ë¡£
¢£¡ÖÅ¨Â¦¤ØÅ±Âà¡×¤¬¹çÍýÅª¤À¤Ã¤¿¤«
ÁÛÄê¤µ¤ì¤ëµÁ¸µ¤ÎÅ±Âà¥ë¡¼¥È¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÏÀ¾Êý¤À¡£²þ¤á¤ÆÎ¾·³¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢°ì¸«¤³¤ì¤ÏÌµËÅ¤Ë»×¤¨¤ë¡£
º£Àî·³¤ÏÅì¤«¤é¡¢¿¥ÅÄ·³¤ÏÀ¾¤«¤é¿Ê·³¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£À¾¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥¤¥³¡¼¥ëÅ¨·³¤ÎÂ¦¤ØÆÍ¤Ã¹þ¤à¤Î¤ÈÆ±¤¸¡£¡Ö´Ø¥ö¸¶¤Ç¤ÎÅçÄÅ¤ÎÂà¤¸ý¤¸¤ã¤¢¤ë¤Þ¤¤¤·¡×¤È¡¢Îò»Ë¹¥¤¤Ê¤é»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬¡¢¤ª¤±¤Ï¤¶¤Þ»³¤«¤éÀ¾¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¾ë¤¬Ì©½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¥ÅÄÊý¤Î¾ë¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢Âç¹â¾ë¤ÏºÇ½ÅÍ×µòÅÀ¤Ç¡¢·èÀïÁ°Æü¤Î18Æü¡¢¾¾Ê¿¸µ¹¯¡ÊÆÁÀî²È¹¯¡ËÂâ¤¬Àè¹Ô¤·¡¢Ê¼ÎÈ¤ò±¿¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤±¤Ï¤¶¤Þ»³¤Ç¤Î¿¥ÅÄ·³¤«¤é¤Î¹¶·â¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ª¤½¤é¤¯µÁ¸µÎ¨¤¤¤ëÂç·³¤ÏÂç¹â¾ë¤Î¤¢¤ëÀ¾¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢°Õ³°¤ÈÀ¾¤Ø¤ÎÁªÂò¤Ï¹çÍýÅª¤Ë»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¤µ¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ëµó¤²¤¿2¤Ä¤Î²³¶¹´Ö¸ÅÀï¾ìÀ×¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬¤ª¤±¤Ï¤¶¤Þ»³¤ÎÀ¾Ï¼¤Î¡Ö²³¶¹´Ö¸ÅÀï¾ì¸ø±à¡×¤À¡£
¤³¤Î°ìÂÓ¤âº£¤Ç¤Ï½»Âð³¹¤È²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÖÅÄ³ÚÄÚ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¿åÅÄÃÏÂÓ¡£¸ø±à¤ÎÅìÂ¦¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤ÆÀî¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»³¤«¤é¶î¤±¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ¡¢Â¸µ¤Î¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤ÇÄÉ¤Ã¼ê¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢¼ó¤ò³Í¤é¤ì¤ë¡£ËÌÀ¤Î¡Ö²³¶¹´Ö¸ÅÀï¾ì ÅÁÀâÃÏ¡×Æ±ÍÍ¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¤¬¡½¡½¡£
¢£ËÉ±Ò¹½Â¤¤âÊ¼ÎÈ¤â¤¢¤ëÂç¹â¾ë
À¾¥ë¡¼¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¤È²¾Äê¤·¡¢µÁ¸µ¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëÂç¹â¾ë¡Ê¿ÞÉ½1¤Î¤°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÎÐ¶èÂç¹âÄ®¾ë»³¡Ë¤Ï¡¢¸ÅÀï¾ì¤«¤éÌó3¡Á4km¡£·£³Ý¾ë¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤À¡£¤³¤Á¤é¤â¸åÀ¤¤Î²þÊÑ¤Ç¾ë°è¤Ï°ìÉô¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èæ³ÓÅª¹½Â¤¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¾õÂÖ¤Ç°ä¹½¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢Èæ¹â20m¤Û¤É¤Î¾®»³¤ËÃÛ¤«¤ì¤¿Ê¿»³¾ë¡£¹âÄãº¹¤ò³è¤«¤·¤¿¹½Â¤¤Ï¡¢¤Û¤ÜÊ¿ÃÏ¤Î·£³Ý¾ë¤è¤ê¼é¤ë¤Ë·ø¤¤Î©ÃÏ¤À¡£
ËÜ´Ý°Ê²¼¡¢5¤Ä¤Î¶ÊÎØ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÃúÇ«¤ËºïÊ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹Âç¡£¸½Â¸¤¹¤ë°ä¹½ÉôÊ¬¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤½¤³¤Î·³Àª¤¬ÃóÆÖ¤Ç¤¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î¾å¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¿Í¹©Åª¤Ê¹½Â¤¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¡£
¢£Å¨Â¦¥ë¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¤¨¤½¤¦¤Ê¥ï¥±
·£³Ý¾ë¤ÈÂç¹â¾ë¡¢²þ¤á¤Æ¸«Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤Îº¹¤ÏÎòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£Á°Æü±¿¤Ó¹þ¤ó¤ÀÊ¼ÎÈ¤â¾ëÆâ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤â²ÃÌ£¤¹¤ë¤È¡¢µÁ¸µ¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢Âç¹â¾ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢À¾¥ë¡¼¥ÈÀâ¤ò¿®¤¸¤¿¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£µÁ¸µ¤Ï¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¤ª¤±¤Ï¤¶¤Þ»³¤ÇÇÔÀï¤ò¸ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡£ÁÛÄê³°¤ÎµÞ½±¤ÇÂçº®Íð¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°µÅÝÅª¤ÊÊ¼ÎÏº¹¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÂÖÀª¤òÎ©¤ÆÄ¾¤»¤Ð¡¢¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¡ª¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¾°¹¹¡¢Å¨Â¦¤Ø¤ÈÜ¸(¤¯¤µ¤Ó)¤òÂÇ¤Á¹þ¤á¤ëÂç¹â¾ë¤Ø¤ÈÁ°¿Ê¤¹¤ë¤Î¤âÂç¤¤¤Ë¤¢¤êÆÀ¤¿ÁªÂò¤À¤í¤¦¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤ò´°¿ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»ÖÈ¾¤Ð¤Ç¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯»¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡½¡½¡£
º£Àô ¿µ°ì¡Ê¤¤¤Þ¤¤¤º¤ß¡¦¤·¤ó¤¤¤Á¡Ë
¸Å¾ëÃµË¬²È
1975Ç¯¡¢¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦É÷ÍèÆ²ÂåÉ½¡£»³¾ë¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤Î¾ë¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÊâ¤Â³¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹¶Î¬¤·¤¿¾ë¤Ï900°Ê¾å¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÀï¤¦»³¾ë50¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤íÃµË¬ ÆüËÜ¤Î¾ë¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡¢´Æ½¤½ñ¤Ë¡Ø¡Ø»³¾ë¡Ù¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÈÆæ¡Ù¡ØÆüËÜ¤ÎÌ¾¾ë¥Ç¡¼¥¿¥Ö¥Ã¥¯200¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¡Ë¡£¡Ø¿¥ÅÄ¿®Ä¹²òÂÎ¿·½ñ¡Ù¡Ê¶á¹¾È¬È¨´Ñ¸÷Êª»º¶¨²ñ¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°èÌ©ÃåÇ»¸ü·¿¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÀ©ºî¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ê¸Å¾ëÃµË¬²È º£Àô ¿µ°ì¡Ë