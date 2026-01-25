Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË­¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ç¾®·ª½Ü±é¤¸¤ë¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤¬º£ÀîµÁ¸µ¤ÎÂç·³¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¡£¸Å¾ëÃµË¬²È¤Îº£Àô¿µ°ì¤µ¤ó¤Ï¡Ö²³¶¹´Ö¸ÅÀï¾ì¤Ï°¦ÃÎ¸©¤Ë2¥«½ê¤¢¤ë¡£¸½ÃÏ¤òË¬¤Í¡¢µÁ¸µ¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅ¨Â¦¤«Ì£ÊýÂ¦¤«¤ò¹Í»¡¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£

¢£¡Ö²³¶¹´Ö¡×¤¬¤Õ¤¿¤Ä¤¢¤ë¡©

Âè2²ó¡¡·£³Ý¾ë¡Ê°¦ÃÎ¸©Ë­ÌÀ»Ô¡Ë¡¦Âç¹â¾ë¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡Ë

Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË­¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊNHK¡Ë¤ÎÂè4ÏÃ¤Ï²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¡£Àï¹ñ»þÂå¤Î¹çÀï¤Ç¤â5ËÜ¤Î»Ø¤ËÆþ¤ë¡¢¤É¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¹çÀï¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¹çÀï¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âç·³¤Îº£Àî·³¤Ë¡¢²ÉÊ¼¤Î¿¥ÅÄ·³¤¬¡Ö¤¤¤Á¤«¤Ð¤Á¤«¡×¤Î´ñ½±¤ò»Å³Ý¤±¤ÆÂçÀ®¸ù¡¢¤È¤¤¤¦Àâ¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡ÖÁÏºî¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¶¦Í­¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£±«¤äðË(¤â¤ä)¤¬¿¥ÅÄ·³¤ËÌ£Êý¤·¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤í¤¦¤¬¡¢´ñ½±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢°ìµ¤ÒêÀ®¤ËÂç¾­¤Î¼ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤ÎÀâ¤¬Í­ÎÏ¤À¡£

°ìÊý¤Ç¡¢º£¤Ê¤ª»Ä¤ëÆæ¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇÂç¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¡Öº£ÀîµÁ¸µ¤Ï¡¢¤É¤³¤ÇÆ¤¤Á¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡×¤À¡£¡Ö²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¤Î¼çÀï¾ì¤Ï¤É¤³¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È´¹¸À¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢¡Ö²³¶¹´Ö¸ÅÀï¾ì¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¡¢°¦ÃÎ¸©À¾Éô¡¢ÈøÄ¥¡¦»°²Ï¤Î¹ñ¶­ÉÕ¶á¤Ë¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¥«½êÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤À¡£

撮影●今泉慎一(風来堂)
名古屋市緑区の「桶狭間古戦場公園」に立つ両雄、今川義元像と織田信長像 - 撮影●今泉慎一(風来堂)

¢£·èÀïÄ¾Á°¤Þ¤Ç¤ÎÆ°¤­

º£ÀîµÁ¸µ½ªßá¤ÎÃÏ¤Ë¿¨¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÎ¾·³¤Î·èÀïÄ¾Á°¤ÎÎ¾·³¤ÎÉÛ¿Ø¤È¿Ê·³¥ë¡¼¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¡£

1560¡Ê±ÊÏ½3¡ËÇ¯5·î12Æü¡¢½ÙÉÜ¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿º£ÀîµÁ¸µÎ¨¤¤¤ëÌó2Ëü5000¿Í¤ÎÂç·³¤ÏÀ¾¾å¡£5·î18Æü¤Ë¤Ïº£Àî·³¤ÎÁ°Àþ´ðÃÏ¡¢·£³Ý¾ë¡Ê¿ÞÉ½1¤Î­¡°¦ÃÎ¸©Ë­ÌÀ(¤È¤è¤¢¤±)»Ô·£³ÝÄ®ÅìËÜ¶¿11¡Ë¤ËÆþ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÀ¾¿Ê¤·¡¢¡Ö¤ª¤±¤Ï¤¶¤Þ»³¡×¤ËÉÛ¿Ø¡£°ìÊý¤Î¿®Ä¹¤Ï5·î19ÆüÌ¤ÌÀ¡¢À¶½§¾ë¤ò½ÐÎ©¡£¸á¸å¤Ë¤ÏÌó2000¿Í¤ÎÊ¼¤ò°ú¤­Ï¢¤ìºÇÁ°Àþ¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¯¡£¤½¤·¤Æ·èÀï¤Ø¡½¡½¡£

¡Ö¤ª¤±¤Ï¤¶¤Þ»³¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½ºß¤Î°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÎÐ¶è¤ÈË­ÌÀ»Ô¤Î¶­³¦¤¢¤¿¤ê¡£ÂçÃÓ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹­Âç¤ÊÃÓ¤ËÌÌ¤·¤¿µÖÎÍÃÏ¤Ç¡ÖÀ¾»³¡×¤È¤¤¤¦ÃÏÌ¾¡£¸½ºß¤Ç¤ÏÂðÃÏ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ó¤â¤ê¤È¤·¤¿µÖ¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÂç·³¤¬¿Ø¤òÉß¤¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÃÏ·Á¤Ë¸«¤¨¤ë¡£½ôÀâ¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö²³¶¹´Ö¸ÅÀï¾ì¸ø±à¡×¡Ê¿ÞÉ½1¤Î­¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÎÐ¶è²³¶¹´ÖËÌ3-1001¡Ë¤ÎÀ¾Â¦¤¢¤¿¤ê¤¬µÁ¸µËÜ¿Ø¤À¤Ã¤¿¤È¿äÄê¤·¤Æ¡¢¤Û¤Ü´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£

¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖÎÐ¶è²³¶¹´Ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÀ¯¾å¤ÎÃÏÌ¾¤â¤¢¤ê¡¢¤Ê¤ó¤ÈÌ¾¸Å²°»ÔÎ©²³¶¹´Ö¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤³¤Î¾®³Ø¹»¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢º£ÀîÊý¤Ë¤Ä¤¤¤¿°æ°ËÄ¾À¹Ââ1000¿Í¤¬ÉÛ¿Ø¤·¤¿¾ì½ê¡Ö´¬»³¡×¤ÈÅÁ¤ï¤ë¡£²³¶¹´Ö¤ÇÆ¤»à¤·¤¿Ä¾À¹¤Ï¡¢2017Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢°æ°ËÄ¾¸×¤ÎÉã¤Ç¤â¤¢¤ë¡£

ÌäÂê¤Ï¡¢¿®Ä¹·³¤Î½±·â¤ò¼õ¤±¤¿µÁ¸µ¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤É¤ÎÊý¸þ¤ØÅ±Âà¤·¤¿¤«¡¢¤À¡£

¹ñÅÚÃÏÍý±¡¤ÎÃÏ¿Þ¤òÊÔ½¸Éô¤Ç²Ã¹©

¢£µÁ¸µ¤¬Íè¤¿Æ»¤ò°ú¤­ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é

Å±Âà¤ò·è¤á¤¿µÁ¸µ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¶áÎÙ¤ÎÌ£Êý¤Î¾ë¤À¤í¤¦¡£Í­ÎÏ¤ÊÀâ¤Ï2¤Ä¤¢¤ë¡£¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¿Ê·³¥ë¡¼¥È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°ú¤­ÊÖ¤·¡¢ËÌÅì¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ÌÜ»Ø¤¹¤ÏÁ°Æü¤ËÂÚºß¤·¤¿·£³Ý¾ë(¤¯¤Ä¤«¤±¤¸¤ç¤¦)¤À¡£

¤ª¤±¤Ï¤¶¤Þ»³¤«¤éÄ¾Àþµ÷Î¥¤Ë¤·¤Æ1km¼å¡£°¦ÃÎ¸©Ë­ÌÀ»Ô¡¢Ì¾Å´Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ìÁ°±Ø¤Î¤¹¤°Æî¤Ë¡Ö²³¶¹´Ö¸ÅÀï¾ì ÅÁÀâÃÏ¡×¤ÎÈê¤¬Î©¤Ä¸ø±à¡Ê¿ÞÉ½1¤Î­£°¦ÃÎ¸©Ë­ÌÀ»Ô±ÉÄ®Æî´Ü11¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£

撮影●今泉慎一(風来堂)
園内の木立にひっそりと立つ今川義元の墓 - 撮影●今泉慎一(風来堂)
撮影●今泉慎一(風来堂)
主君とともに討死した今川家重臣・瀬名氏俊の墓。公園西側の高台上、高徳院の墓地内に立つ - 撮影●今泉慎一(風来堂)
撮影●今泉慎一(風来堂)
公園西、道路を挟んで向かい側斜面の「お化け地蔵」。1853(嘉永6)年、地元に現れる悪霊を鎮めるために尾張藩士により建立された - 撮影●今泉慎一(風来堂)

³Î¤«¤Ë¡¢Íè¤¿Æ»¤ò°ú¤­ÊÖ¤¹¤Î¤Ï¤¤¤«¤Ë¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¸ø±à¤ÎÀ¾Â¦¡¢½Å¿Ã¡¦¾¾°æ½¡¿®¤ÎÊè¤¬¤¢¤ë¹âÆÁ±¡¤Ï¡¢¹­¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤±¤Ï¤¶¤Þ»³¤«¤éÂ³¤¯µÖ¤ÎËÌÅìÃ¼¤Î³³¾å¡£µÞ¼ÐÌÌ¤òÅ¾¤²Íî¤Á¡¢¤³¤Î¸ø±à¤¢¤¿¤ê¤ÇÆ¤¤Á¼è¤é¤ì¤¿¤È¤·¤¿¤é¡½¡½¡£¡Ö¤¤¤«¤Ë¤â¡×¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤³¤ì¤ÏÉ®¼Ô¤ÎÁÛÁü¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£

¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÀè¤ËµÁ¸µ¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦·£³Ý¾ë¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£

¢£µ»¹ª¤Ï¸«¤é¤ì¤ë¤â¾®¤Ö¤ê¤Ê·£³Ý¾ë

¸½ÃÏ¤òË¬¤Í¤Æ¤ß¤ì¤Ð¼Â´¶¤Ç¤­¤ë¤¬¡¢·£³Ý¾ë¤Ï°Õ³°¤Ê¤Û¤É¾®¤µ¤¯¡¢¼þ°Ï¤È¤Î¹âÄãº¹¤â¤½¤ì¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Èù¹âÃÏ¤À¡£¤¿¤À¤·¤³¤ì¤Ï¡¢¸½ºß»Ä¤ëËÜ´Ý¤È¤½¤Î¼þÊÕ¤Î¤ß¡£°ÆÆâÈÄ¤Ë¤¢¤ë¸ÅÃÏ¿Þ¤Ç¤Ï¸½¶·¤ÎÇÜ¤Û¤É¤Î¾ë°è¤òÍ­¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£ÅìÀ¾290m¡¢ÆîËÌÌó234m¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£

ËÜ´Ý¤ÎÅìÂ¦¤Ë»Ä¤ëËÙ¤Ï¡¢Éý4¡Á5m¡¢Íîº¹¤Ï1m°Ê¾å¡£ËÜ´Ý¤è¤ê¤ä¤ä¹â¤¤¾®»³¡¢¿ÛË¬¶ÊÎØ¤È¤Î´Ö¤Ë¤â¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈËÙ¤¬·¡¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

撮影●今泉慎一(風来堂)
鷲津砦。本丸東側の堀を砦内より - 撮影●今泉慎一(風来堂)
撮影●今泉慎一(風来堂)
同じ堀を砦外から。東屋の立つ平地が本丸 - 撮影●今泉慎一(風来堂)
撮影●今泉慎一(風来堂)
本丸と神明曲輪間の堀 - 撮影●今泉慎一(風来堂)
撮影●今泉慎一(風来堂)
同じ堀を横から見る(左が本丸、右が神明曲輪)。砦の遺構は、角度を変えてみると構造的な特徴がよくわかる - 撮影●今泉慎一(風来堂)
撮影●今泉慎一(風来堂)
大手門より外の曲輪を望む - 撮影●今泉慎一(風来堂)

Âç¼êÌç¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢ÅÚ¶¶¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëÇÏ½Ð¾õ¤Î¶ÊÎØ¤â¤¢¤ë¡£³Æ½ê¤Ëµ»¹ª¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£

¤È¤Ï¤¤¤¨¤É¤¦¤Ë¤â¡¢¤³¤³¤ÇÀª¤¤¤Ë¾¡¤ë¿®Ä¹·³¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤½¤¦¤Ë¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¸ø±à²½¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ê¿¾ë¤æ¤¨¡¢¤½¤¦¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£

Â¿¾¯¤ÎËÉ±Ò¹½Â¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª¤±¤Ï¤¶¤Þ»³¤ËÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤Þ¤ÀÇ´¤ì¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£Å±Âà¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Å¨¤ËÇØ¤ò¸«¤»¤½¤ì¤Ê¤ê¤Îµ¾À·¤òÊ§¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î´í¸±¤òËÁ¤¹²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¾ë¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Å±Âà¤¹¤ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¤ª¤±¤Ï¤¶¤Þ»³¤«¤é·£³Ý¾ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ä¾Àþµ÷Î¥¤Ç¤âÌó4¡Á5km¤¢¤ë¡£

¢£¡ÖÅ¨Â¦¤ØÅ±Âà¡×¤¬¹çÍýÅª¤À¤Ã¤¿¤«

ÁÛÄê¤µ¤ì¤ëµÁ¸µ¤ÎÅ±Âà¥ë¡¼¥È¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÏÀ¾Êý¤À¡£²þ¤á¤ÆÎ¾·³¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢°ì¸«¤³¤ì¤ÏÌµËÅ¤Ë»×¤¨¤ë¡£

º£Àî·³¤ÏÅì¤«¤é¡¢¿¥ÅÄ·³¤ÏÀ¾¤«¤é¿Ê·³¤·¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¡£À¾¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥¤¥³¡¼¥ëÅ¨·³¤ÎÂ¦¤ØÆÍ¤Ã¹þ¤à¤Î¤ÈÆ±¤¸¡£¡Ö´Ø¥ö¸¶¤Ç¤ÎÅçÄÅ¤ÎÂà¤­¸ý¤¸¤ã¤¢¤ë¤Þ¤¤¤·¡×¤È¡¢Îò»Ë¹¥¤­¤Ê¤é»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£

¤À¤¬¡¢¤ª¤±¤Ï¤¶¤Þ»³¤«¤éÀ¾¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¾ë¤¬Ì©½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¥ÅÄÊý¤Î¾ë¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢Âç¹â¾ë¤ÏºÇ½ÅÍ×µòÅÀ¤Ç¡¢·èÀïÁ°Æü¤Î18Æü¡¢¾¾Ê¿¸µ¹¯¡ÊÆÁÀî²È¹¯¡ËÂâ¤¬Àè¹Ô¤·¡¢Ê¼ÎÈ¤ò±¿¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤±¤Ï¤¶¤Þ»³¤Ç¤Î¿¥ÅÄ·³¤«¤é¤Î¹¶·â¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ª¤½¤é¤¯µÁ¸µÎ¨¤¤¤ëÂç·³¤ÏÂç¹â¾ë¤Î¤¢¤ëÀ¾¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢°Õ³°¤ÈÀ¾¤Ø¤ÎÁªÂò¤Ï¹çÍýÅª¤Ë»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£

¤µ¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ëµó¤²¤¿2¤Ä¤Î²³¶¹´Ö¸ÅÀï¾ìÀ×¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬¤ª¤±¤Ï¤¶¤Þ»³¤ÎÀ¾Ï¼¤Î¡Ö²³¶¹´Ö¸ÅÀï¾ì¸ø±à¡×¤À¡£

撮影●今泉慎一(風来堂)
古戦場公園の庭園は桶狭間の合戦ジオラマの体になっていて面白い。方形の石は各砦で、説明板もつく。写真奥に見えるカーブが「おけはざま山」 - 撮影●今泉慎一(風来堂)

¤³¤Î°ìÂÓ¤âº£¤Ç¤Ï½»Âð³¹¤È²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÖÅÄ³ÚÄÚ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¿åÅÄÃÏÂÓ¡£¸ø±à¤ÎÅìÂ¦¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤ÆÀî¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»³¤«¤é¶î¤±¹ß¤ê¤Æ¤­¤Æ¡¢Â­¸µ¤Î¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤ÇÄÉ¤Ã¼ê¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢¼ó¤ò³Í¤é¤ì¤ë¡£Ë­ÌÀ¤Î¡Ö²³¶¹´Ö¸ÅÀï¾ì ÅÁÀâÃÏ¡×Æ±ÍÍ¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¤¬¡½¡½¡£

¢£ËÉ±Ò¹½Â¤¤âÊ¼ÎÈ¤â¤¢¤ëÂç¹â¾ë

À¾¥ë¡¼¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¤È²¾Äê¤·¡¢µÁ¸µ¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëÂç¹â¾ë¡Ê¿ÞÉ½1¤Î­¤°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÎÐ¶èÂç¹âÄ®¾ë»³¡Ë¤Ï¡¢¸ÅÀï¾ì¤«¤éÌó3¡Á4km¡£·£³Ý¾ë¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤À¡£¤³¤Á¤é¤â¸åÀ¤¤Î²þÊÑ¤Ç¾ë°è¤Ï°ìÉô¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èæ³ÓÅª¹½Â¤¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¾õÂÖ¤Ç°ä¹½¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢Èæ¹â20m¤Û¤É¤Î¾®»³¤ËÃÛ¤«¤ì¤¿Ê¿»³¾ë¡£¹âÄãº¹¤ò³è¤«¤·¤¿¹½Â¤¤Ï¡¢¤Û¤ÜÊ¿ÃÏ¤Î·£³Ý¾ë¤è¤ê¼é¤ë¤Ë·ø¤¤Î©ÃÏ¤À¡£

ËÜ´Ý°Ê²¼¡¢5¤Ä¤Î¶ÊÎØ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÃúÇ«¤ËºïÊ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹­Âç¡£¸½Â¸¤¹¤ë°ä¹½ÉôÊ¬¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤½¤³¤Î·³Àª¤¬ÃóÆÖ¤Ç¤­¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î¾å¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¿Í¹©Åª¤Ê¹½Â¤¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¡£

撮影●今泉慎一(風来堂)
本丸側面の切岸。自然の断崖をさらに強固にするため削ったものと思われる - 撮影●今泉慎一(風来堂)
撮影●今泉慎一(風来堂)
二の丸。広大な削平地が広がり、三方が断崖に守られている - 撮影●今泉慎一(風来堂)
撮影●今泉慎一(風来堂)
二の丸と三の丸間に架かる土橋 - 撮影●今泉慎一(風来堂)
撮影●今泉慎一(風来堂)
土橋の両側には落差5m以上はあろうかという大堀切 - 撮影●今泉慎一(風来堂)
撮影●今泉慎一(風来堂)
三の丸。縁部にはわずかに土塁の盛り上がりも - 撮影●今泉慎一(風来堂)
撮影●今泉慎一(風来堂)
三の丸外側にも堀切と反り返るような見事な切岸 - 撮影●今泉慎一(風来堂)

¢£Å¨Â¦¥ë¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¤¨¤½¤¦¤Ê¥ï¥±

·£³Ý¾ë¤ÈÂç¹â¾ë¡¢²þ¤á¤Æ¸«Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤Îº¹¤ÏÎòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£Á°Æü±¿¤Ó¹þ¤ó¤ÀÊ¼ÎÈ¤â¾ëÆâ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤â²ÃÌ£¤¹¤ë¤È¡¢µÁ¸µ¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢Âç¹â¾ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£

¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢À¾¥ë¡¼¥ÈÀâ¤ò¿®¤¸¤¿¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£µÁ¸µ¤Ï¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¤ª¤±¤Ï¤¶¤Þ»³¤ÇÇÔÀï¤ò¸ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡£ÁÛÄê³°¤ÎµÞ½±¤ÇÂçº®Íð¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°µÅÝÅª¤ÊÊ¼ÎÏº¹¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÂÖÀª¤òÎ©¤ÆÄ¾¤»¤Ð¡¢¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¡ª¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¾°¹¹¡¢Å¨Â¦¤Ø¤ÈÜ¸(¤¯¤µ¤Ó)¤òÂÇ¤Á¹þ¤á¤ëÂç¹â¾ë¤Ø¤ÈÁ°¿Ê¤¹¤ë¤Î¤âÂç¤¤¤Ë¤¢¤êÆÀ¤¿ÁªÂò¤À¤í¤¦¡£

¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤ò´°¿ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»ÖÈ¾¤Ð¤Ç¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯»¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡½¡½¡£

撮影●今泉慎一(風来堂)
大高城本丸のナゾ遺構。横堀のように見えるが、曲輪のほぼ中央部の中途半端な位置にあり、妙な形にうねっておりしかも浅い。砦の遺構ではないのかもしれない - 撮影●今泉慎一(風来堂)
º£Àô ¿µ°ì¡Ê¤¤¤Þ¤¤¤º¤ß¡¦¤·¤ó¤¤¤Á¡Ë
¸Å¾ëÃµË¬²È
1975Ç¯¡¢¹­Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦É÷ÍèÆ²ÂåÉ½¡£»³¾ë¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤Î¾ë¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÊâ¤­Â³¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹¶Î¬¤·¤¿¾ë¤Ï900°Ê¾å¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÀï¤¦»³¾ë50¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤íÃµË¬ ÆüËÜ¤Î¾ë¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡¢´Æ½¤½ñ¤Ë¡Ø¡Ø»³¾ë¡Ù¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÈÆæ¡Ù¡ØÆüËÜ¤ÎÌ¾¾ë¥Ç¡¼¥¿¥Ö¥Ã¥¯200¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¡Ë¡£¡Ø¿¥ÅÄ¿®Ä¹²òÂÎ¿·½ñ¡Ù¡Ê¶á¹¾È¬È¨´Ñ¸÷Êª»º¶¨²ñ¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°èÌ©ÃåÇ»¸ü·¿¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÀ©ºî¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
----------

¡Ê¸Å¾ëÃµË¬²È º£Àô ¿µ°ì¡Ë