「俺はモテないし…」と思い込んでいる男性へのアプローチ９パターン
それとなく想いを伝えているのに、相手からの反応は一切なし…。「私に興味ないのかも」と落ち込んでしまいそうですが、奥手な男性の場合、単に「アピールに気付いていないだけ」だという可能性があるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「『俺はモテないし…』と思い込んでいる男性へのアプローチ」をご紹介します。
【１】「私にモテてることにも気付いてないの？」と挑発する
「『私の気持ち、知ってるよね？』と探りを入れたら、さすがにハッとしたみたい」（20代女性）というように、あまりに鈍感な男性には、思い切って気持ちを爆発させれば、大きな進展があるかもしれません。ケリをつけたいなら、一歩踏み出す勇気も必要でしょう。
【２】「あなたみたいな人、私は好きだな」と告白めいた発言をする
「気持ちは伝えたいけど困らせたくもないので、限りなく告白に近い言葉で想いを打ち明ける」（20代女性）というように、上手に言葉を選びながら本心をさらけ出す人もいます。女性に免疫がない男性には、じっくり理解を促すのが吉でしょう。
【３】「あなた実は人気あるから、ほかの子に取られちゃいそう…」と不安がる
「『恋愛に興味ないとか言って、誰かに告白されたらすぐOKするんでしょ』とすねて、女心をわからせる！」（10代女性）というように、ライバルの存在に気を揉んで見せるのも効果的でしょう。男性が自信を回復して目移りしないとも限らないので、本気の告白は早めにしたほうがよさそうです。
【４】「最近かっこよくなったね」と男性のいまの様子に好感を示す
「これまではさておき、いまはステキだと伝えてみる」（10代女性）というように、現状にだけ目を向けて褒める方法です。かわいらしくはにかんで見せれば、友人としての励ましではないとわかってもらえるでしょう。
【５】「モテて競争率が上がったら困るから、そのままでいて！」と茶化す
「『人気者じゃなくて、私には好都合』と意味深発言をする」（20代女性）というように、相手の思い込みに乗っかって好意をにおわせる作戦です。「俺なんてモテないし」と意固地になっている男性にこそ、効果があるかもしれません。
【６】「あなたの魅力に気づいているのは私だけ？」と驚いてみせる
「『みんな見る目ないなー』とつぶやいたら、ちょっと照れてた。気付いてくれたのかも！」（10代女性）というように、「モテないなんて意外」だと不思議がるのもよさそうです。畳み掛けるように美点を挙げて、「私はわかっている」とアピールしましょう。
【７】「俺はモテる！って自信満々な人は苦手かも」と遠回しに好みを示す
「容姿に自信がなさそうな男子には、『私イケメンって苦手だなー』と強調しておきます」（20代女性）というように、逆のタイプの男性を否定することで、相手を持ち上げる言い方も効きそうです。徐々に好きなタイプを特定していけば、「つまり、俺？」と勘づいてもらえるかもしれません。
【８】「不器用な男子に萌える女子もいる」と一般論を語るフリで本音を吐露する
「『奥手な男子はけっこう人気あるよ』と、人ごとのように説明します（笑）」（10代女性）というように、女性一般の意見に自分の気持ちを紛れ込ませる方法です。相手がピンとこないようなら、「少なくとも私はいいと思う！」と自己主張を強めてもいいでしょう。
【９】「そこまでモテないわけじゃないでしょ」と男性の思い込みを正す
「『自分を下げすぎじゃない？』と勝手な決めつけを否定する」（20代女性）というように、自己評価の低さに疑問を呈し、目を覚ましてもらうパターンです。ひとまず「恋愛対象としてアリな存在」だということだけはわかってもらいたいところです。
相手に心を開いてもらうためには、焦りは禁物かもしれません。反応を見ながら、少しずつわかりやすいアプローチをするといいでしょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2014年7月1日から3日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
