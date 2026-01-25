NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』がスタートした。名だたる戦国武将たちが続々登場する予定の同作だが、劇中では描くことができないのが彼らの「性事情」だ。乱世を生きた武人たちの歴史秘話を紐解く。

【画像】織田信長ほか、「甲斐の虎」こと武田信玄、家康のもとで初代熊本藩主となった加藤清正も

部下の妻にも手を出す

権謀術数が渦巻き、常に死と隣り合わせだった戦国時代。「英雄色を好む」の諺どおり、戦国武将たちの性への渇望は並々ならぬものがあった。

その筆頭とも言えるのが豊臣秀吉だ。放送開始間もない大河ドラマ『豊臣兄弟！』ではまだ下っ端の足軽に過ぎないが、この男は後に「性豪」と言われるほどの好色ぶりを発揮する。歴史学者の濱田浩一郎氏が語る。

「出自へのコンプレックスがあったのかもしれませんが、織田信長の妹・お市の娘である茶々、信長の娘（三の丸殿）、名門・京極氏の娘（竜子）など身分の高い女性を次々に側室にし、さらに大勢の妾を囲いました。

側室選びには政略的な意味合いや、跡継ぎがほしいなどの理由も考えられますが、それを抜きにしても秀吉は女好きだったと言われています」

その性欲はとどまるところを知らず、人質にしていた前田利家の三女（摩阿姫）や敵将の娘、出征中の部下の妻にまで手を出したという説もある。

「この時代に日本を訪れていた宣教師ルイス・フロイスは、著書『日本史』で『齢すでに五十を過ぎていながら、肉欲と不品行においてきわめて放縦に振る舞い……』と、秀吉の好色ぶりを悪しざまに書いています」

と語るのは、歴史学者の渡邊大門氏だ。

「大坂城内に若い娘を300人も囲ったうえ、訪れる先々の城にも多数の女性を置いていたとし、『極悪の欲情』が全身を支配していたとまで記している」

秀吉はバテレン追放令を出し、カトリック信者を磔刑に処したこともあり、「彼の評価を下げるために、あえてこき下ろすような内容を記した面もあるのでは」（渡邊氏）との見方もあるようだ。

正室・おね（北政所）との間に子供ができなかった秀吉が、養子に迎えた姉の長男・秀次に与えた「訓戒状」も興味深い。

濱田氏が語る。

「そこには『茶の湯・鷹狩・女狂いなどは、秀吉の真似をしてはならぬ』とあるので、秀吉は自らを"女好き"と認めていたことになります」

その秀次も20人以上の側室をもうけ、秀吉に勝るとも劣らぬ性豪ぶりを発揮した。側室を迎えた際に12歳の連れ子も寝所に連れ込んで親子どんぶりを繰り広げ、家臣の母親や老妻にも手を出したと伝わる。

訓戒に従わなかった秀次は、秀吉と茶々の間に子供ができると次第に疎まれ、最後は切腹に追い込まれた。彼の40人近い妻妾も京都の三条河原で処刑されたという。

一方、『豊臣兄弟！』の主役である弟・秀長の性生活については資料に乏しいそうだ。

「秀長にも複数の側室がいたことはわかっていますが、兄のように性に奔放だったといったエピソードは伝わっていません」（濱田氏）

無類の"面食い"武将も

豊臣兄弟が仕えた織田信長も精力旺盛だったと伝わる。

「斎藤道三の娘・濃姫を正室に迎え、10人以上の側室をもちました。ただ、秀吉のように妻たちに筆まめだったわけではなく、妻にはあまり思いやりがなかったとも言われています」（同前）

一説には妹のお市と近親相姦にあり、彼女が生んだ3姉妹の長女と次女は、信長との子供ではないかとも言われている。

当時の女性は10代前半で嫁に行くのが当たり前という早婚時代。お市は20歳で浅井長政の元へと嫁ぐが、当代一の美女と評判だった彼女がその年齢まで嫁に行かなかったのは、信長と"関係"があったからではないか、という見方があるのだ。

秀吉の後に天下人となる徳川家康も、2人の正室のほかに16人の側室がいて、18人の子供をもうけたとされる。

さらに侍女や腰元への"お手つき"を重ね、多くのご落胤（私生児）がいたとされるが、家康がとくに好んだのは出産経験のある後家や人妻だったという。

「経産婦を選ぶことで、跡継ぎを確実に残そうとした」ことが理由と推察されている。

家康は晩年まで達者で、66歳にして子供を成したとの逸話も残る。濱田氏が言う。

「健康オタクで、健康長寿に非常に気をつかっていました。蝦夷地の松前慶広（松前藩初代藩主）にオットセイを献上させ、滋養強壮と精力剤として自ら調合して煎じて飲んだとも伝わっています」

その家康を震え上がらせた「甲斐の虎」こと武田信玄は、無類の"面食い"だったと伝わる。正室とは政略結婚だったが、側室には自分好みの美人を呼び集めたという。

「家臣団の反対を押しきり、攻め滅ぼした敵方の美人の娘を側室にしたというエピソードも伝わっています」（濱田氏）

女遊びがすぎて49歳にして衰弱

一方、遊女との関係に夢中だったのが、秀吉の家臣として数々の武功を挙げ、後に家康のもとで初代熊本藩主となった加藤清正だ。

「女遊びがすぎて49歳にして精液が枯れて衰弱し、腎虚のような状態で死んだとも言われています」（同前）

戦場で白拍子（踊りを舞う遊女）と遊び、朝鮮出兵の際にも現地で遊女を囲ったという。

「一説には死因は遊女から貰った梅毒とも言われています」（同前）

ちなみにこの梅毒について誰よりも警戒していたのが家康だった。生涯現役を貫いた家康だが、性病対策として遊女には近づかないよう徹底していたことが伝わっている。渡邉氏が語る。

「戦国武将たちの子孫繁栄への使命感は非常に強く、世継ぎを得るために複数の側室をもうけるのも当然のことでした。性に貪欲であることが、むしろ好まれた時代だったと言えます」

戦場での死を常に覚悟しながら、性行為にいそしんだ戦国武将たち。現代人には想像もつかない覚悟を持って、性に向き合っていたようだ。

※週刊ポスト2026年1月30日号