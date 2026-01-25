株式会社ワカモノリサーチが運営するマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」は２５日までに、全国の１５歳〜１９歳（男女）を対象に実施した「あなたは、不倫（女性問題）は世の中から抹殺されるほどの罪だと思いますか？」というアンケート調査の結果を公開。令和の若者の６５．１％が「不倫は罪」だと考えていることが分かった。以下は調査結果と寄せられた声。

■あなたは、不倫（女性問題）は世の中から抹殺されるほどの罪だと思いますか？

▼思う：６５．１％

▼思わない：３４．９％

【「思う」派の声】

「最低」

「キモい」

「クズ」

「ゴミ」

「裏切者」

「悪」

「有罪」

「一生を共にすると誓ったはずだから」

「結婚の意味とは一生愛すと誓うものじゃないの？」

「結婚することは一生のパートナーと誓っているから」

「誓ったことをやぶっているのだから当たり前だと思う」

「自分が生涯愛する人だと思ったのに違う人と浮気するのは間違ってる」

「誓うという言葉の重みを大人にはもっと大切にしてほしい」

「人の気持ちを踏みにじる行為だから」

「大事なパートナーを傷つける行為だから」

「相手に対してかなり侮辱的な行為であるから」

「相手のことを考えずに欲望のまま生きるなんて最低です」

「不倫するなら結婚するなと思うから」

「じゃあなんで結婚した？」

「不倫するなら結婚する資格は無いと思うから」

「オープンマリッジに近いのか…キモ」

「一人だけを愛してください。オープンマリッジとか論外」

「オープンマリッジもあるけどここは日本。ありえない」

【「思わない派」の声】

「そこまで酷いことではないと思う」

「悪いことだけど、抹殺はやりすぎだと思う」

「罪であることはいいかもしれないけど抹殺するまでではない」

「恋をしてしまうのは罪じゃ無いから」

「された方にも原因があるかもしれないから」

「浮気される人にも原因があるかもだから」

「必ずしも片方に原因がないとは言い切れないから」

「よくないと思うが両方に問題があると思う」

「間違う時は誰にでもあるから」

「人生過ちを犯す時もある」

「しっかり謝罪すれば関係は取り戻せると思うから」

「反省して今後改心するなら抹殺しなくてもいいと思う」

「外部が過剰に反応しているだけだと思うから」

「週刊誌がゴミみたいに集めてくるのが悪い」