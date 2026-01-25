北京五輪で金メダルを獲得した女子スキー選手のアイリーン・グー（中国名、谷愛凌＝22）が"完璧すぎる"と話題になっている。グー選手は、アメリカ人の父親と中国人の母親のもとに生まれ、米サンフランシスコ育ちだが、2019年に中国に帰化して以降、中国代表として活動している。

【写真を見る】話題となった「ビキニ一枚写真」引き締まった谷愛凌選手(22)のプロポーション

フリースタイルスキー界のスターとして知られるだけでなく、世界最難関大学のひとつである米スタンフォード大学の現役学生でもあり、おまけにファッションモデルとしても活躍中だ。

スポーツライターが解説する。

「華やかなルックスで、これまで多くのファッション誌の表紙を飾り、『ティファニー』や『ルイ・ヴィトン』といったハイブランドに起用されてきました。また、引き締まった腹筋が目を引くビキニ姿をInstagramで披露した際は、〈完璧すぎる〉や〈本当に五輪王者〉と賞賛のコメントが相次ぎました」

アメリカの経済誌『フォーブス』が発表した『世界アスリート長者番付2024』では第3位にランクイン。年収は2210万ドル（日本円で約35億円）とされていました」

ミラノ・コルティナ冬季五輪が迫り、ますます注目が集まるグー選手。"スノー・プリンセス"の愛称で絶大な人気を誇る存在だが、ネット上を中心に〈二面性がある〉と批判された過去がある。きっかけとなったのは、1本の"密着動画"だった。

前出のスポーツライターが語る。

「パリ五輪閉幕時、フランス代表の競泳選手であるレオン・マルシャン（23）とグーがナイトクラブで親密そうに身を寄せ合う様子をとらえた動画が拡散されました。マルシャンがグーの頬にキスするような瞬間もあり、2人の熱愛説がささやかれました」

当時、レオン・マルシャン選手は、中国で批判の的だった。

「パリ五輪でレース後、マルシャンが中国チームのコーチが握手を求めたのを無視したように見えたことから、〈傲慢で無礼だ〉と批判が殺到していました。その後マルシャンは、"かがんでいて気づかなかった"と釈明するとともに謝罪しましたが、中国では、彼に悪印象を抱いた人々が多かったようです。

だからこそ、マルシャンと親密にしていたグーにも批判が飛び火しました。結局グーは、SNS上でのマルシャンとのやりとりを削除しましたが、そういった対応にも〈日和見主義だ〉や〈二面性がある〉といった厳しい声が寄せられました。

アメリカにルーツを持つものの、中国に帰化した経緯から、かねてよりグー選手をめぐって二重国籍疑惑がささやかれており、それも騒動に拍車をかけたようです」

アンチを跳ね除け、来るミラノ・コルティナ冬季五輪でも結果を残すことができるか。