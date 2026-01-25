「自分の"支配下"におけないとダメな、小心者なんでしょうね。とにかく思い通りにならないと、客にもキャストにもキレる人だった」──2025年夏、自身が切り盛りするガールズバーの従業員（27）に連日、売春をさせたとして逮捕された鈴木麻央耶容疑者（39）。今月に入り、この女性にわいせつ行為をした疑いで2度目の再逮捕となるなど、次々と余罪が明らかになっている。

NEWSポストセブンはこれまで、男が被害者に対して行なっていた"管理"の手口や、関係者からの評判を報じてきた。今回はさらに別の関係者から、犯行に至るまでの経緯を聞くとことができた。

キー局社会部記者が事件を振り返る。

「警視庁保安課は昨年10月15日、東京都・池袋のガールズバーの女性従業員に売春をさせたとして、店長の鈴木容疑者と従業員の田野和彩容疑者（21）を逮捕した。2人は労働基準法違反（強制労働）の疑いもかけられていましたが、鈴木容疑者にいたっては1月7日、性的暴行の容疑で2度目の再逮捕となっている。

被害者の女性はおととし9月からバーで働いており、昨年4月ごろから売春をさせられていたようです。容疑者は女性に日常的に殴る蹴るの暴行を加えていたとみられ、GPSなどで女性の行動を監視しながら、言うことを聞かせていた」

きっかけは被害者が売春防止法違反で現行犯逮捕＝起訴猶予処分＝されたことだった。女性は警官に対し、涙ながらに「逃げるという発想すらなかったです」と訴えたという。

かつてこのバーで働いていた女性は、鈴木容疑者の言動を"洗脳"と表現した。

「彼女（被害者）はいつも『ブスだし客もとれないんだから、みんなの役に立つようなことしなよ』みたいなことを店長から言われていました。大抵いつも誰かのヘルプについていて、女の子が飲みたがらない度数の強いお酒を押し付けられていた。

バックヤードで寝泊まりしているのを何度も目にしました。広さは1畳程度で椅子2つを並べて、大人が寝られるか寝られないかくらいの狭さの場所です。荷物や服もろくに持っていなかったと思います。洋服とかも店長さんたちが貸してあげていたのかな。思い返すと、いつもおなじ服を着ていました」

社会部記者によれば、男は「被害者の住んでいた賃貸の契約を勝手に解消していた」ともいう。店の関係者も、前出の元同僚と同じようなことを口にした。

「住む場所がなかったと言うのは事実だと思います。1週間、同じ服で出勤して、シャワーも浴びていないようなときがあった。髪もボロボロで、その状態でお客さんの呼び込みをさせられていました」

被害者女性が置かれた環境もひどいものだが、さらに証言から浮かび上がってくるのが、男の横暴さだ。

「気に入らないと営業中でもキャストにキレる。説教がネチネチ続いて、謝ってもなかなか止まないけど、次の日にはけろっとして優しくなっている。まるでDV男のようでした」（前出・元店員）

鈴木容疑者は雇われ店長で、同じ場所で夜間に営業している店を間借りし、ガールズバーを営んでいた。店の使い方が粗雑なことや、"キレ癖"があることから周囲からは避けられ"裸の王さま"と囁かれていたという。

前出の店舗関係者が語る。

「自分の"支配下"におけないとダメな、小心者なんでしょうね。とにかく思いどおりにならないと、客にもキャストにもキレる人だった。すこし面倒な男性客や、クセの強い常連客についても、何かと理由をつけて出禁にしていたそうです」

男の性格や、客をとらないとギャラが支払われない"完全歩合制ルール"も相まってか、従業員の入れ替わりは激しかった。事件前は「ほとんどキャストがいない状態」（前出・関係者）だったともいうが、田野容疑者だけは唯一、この環境に"適応"したようだ。

「田野は3年前くらいに入ってきたのかな。最初の1年間は、素朴でとってもいい子だった。夜の部の店員や常連の誕生日を覚えてわざわざ顔を出してくれたこともありましたし。しかし次の年からはまるっきり変わってしまった。

鈴木（容疑者）に気に入られたのか、"右腕"のようになって、一緒になって偉そうな態度をとっていました。アフターで2人一緒に焼肉を食っていたこともあります。奴の影響なのかどうかはわからないけど、彼女もまた、男の"洗脳"に毒されてしまったひとりなのかもしれませんね」

鈴木容疑者は再逮捕にあたり、「女性のためという気持ちでやった。犯罪をしている自覚はありませんでした」と容疑を否認しているという。売春を強いたうえ、性的暴行まで加えた事実を"女性のため"と語る──。男は今後どう罪と向き合うことになるのだろうか。