　モデルでタレントの藤井サチ（28）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。昨年7月に結婚を発表した一般男性の夫とともに幸せそうなショットを公開した。

【写真】「めちゃくちゃ優しそうな旦那様」夫と幸せそうな笑みを浮かべる藤井サチ※3枚目

　藤井は「結婚式のつづき…」と書き出し、「憧れだった和装のあとは、ドレスも着ました」と報告。「迷いすぎて30着ほど試着した中で、一番ときめきを感じたこの一着に」とつづり、胸元があいたウエディングドレス姿を披露した。

　このほか、写真では夫との2ショットなどを公開。コメント欄には「めちゃくちゃ優しそうな旦那様」「幸せな最高の笑顔」などの声が寄せられている。