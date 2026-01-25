お笑いタレントの明石家さんま（70）とタレントのマツコ・デラックス（53）が25日放送のTBS「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演した。

この日は、パフォーマンス集団「CYBERJAPAN DANCERS」のメンバーが集合。JUNONは前回出演時、ファンクラブ退会者が増える月初にきわどい画像をアップし、会員をつなぎ止めていることを明かしていた。

それから約1年、「おかげさまで大成功」「ちょっと増えて30人ぐらい」と報告。会費は月2万円と説明すると、さんまは「ネットフリックスにどつかれるぞ！2万円？」と驚いた。一方、特典の1つがテレビ電話と知ると、「テレビ電話あるんですか？」と興味を示して笑わせた。

そんなJUNONは、最近の同グループについて「ぬるい。全盛期に比べたら、エンタメとしてのボリュームが下がっている気がする」とし、エンタメの勉強のために頻繁に海外を訪れているという。

その数、1年で9カ国11回。マツコは「石油王のパパいません？自分で稼いだ金じゃ足りません。怪しいのは、モナコとオランダに、同じ月に行ってるんですよ。あれは結構太客だと思う」と推測した。

これにJUNONは「自分で稼いだお金で余生を楽しんでいる。自分のファンクラブでおっぱい出してモナコでパフェ食って何が悪いんですか？」と反論。さんまは椅子から立ち上がり「代表して…。すみません！」と頭を下げ、マツコも「ごめんなさい。申し訳ない、出過ぎたこと言って」と謝罪した。