健康への意識は、世代によってどのように変わるのでしょうか。イプソス株式会社が行ったアンケート調査で、Z世代の44%が「がん」について不安を持っていることが分かりました。



【写真】バク宙失敗で頚髄損傷 「一生歩けない」と医師は告げた 「首から下の感覚がない体」で生きる学生

この調査は、世界最大級の調査会社であるイプソスが、日本を含む世界30カ国23172人を対象として実施したものです。



不安は「がん」「メンタルヘルス」

「自国の人たちが現在直面している最大の健康問題はどれだと思いますか？」という質問をしたところ、Z世代は「がん」の回答割合が44%で最多となりました。一昨年の31%から13ポイント増加。2位の「メンタルヘルス」（39%）においても、一昨年の24%から15ポイント増加しました。



ミレニアル世代の不安は「ストレス」「がん」

ミレニアル世代の考える健康問題としては「ストレス」（50%）が一昨年の43%から7ポイント増。また2位は「がん」（37%）、3位は「メンタルヘルス」（25%）でした。

過去2年間において上位3項目の順位に変化がないことも特徴です。



X世代の不安は「ストレス」「がん」

X世代の持つ最大の健康不安は「ストレス」（41%）で、一昨年の37%から4ポイント増加。2位は一昨年から13ポイントの減少の「がん」（33%）。3位の「メンタルヘルス」（24%）は、過去2年間で5ポイント増えました。



【出典】

イプソス株式会社